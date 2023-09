Rubiales odstúpil z funkcie prezidenta RFEF po bozku Hermosovej

Madrid 10. septembra (TASR) - Luis Rubiales sa vzdal funkcie prezidenta Španielskej futbalovej federácie (RFEF). Informovala o tom agentúra AFP. Funkcionár sa k tomuto kroku odhodlal po tom, ako po triumfe v augustovom finále MS pobozkal na pery reprezentantku Jenni Hermosovú bez jej súhlasu. Hráčky oznámili, že nebudú reprezentovať svoju krajinu, pokiaľ bude stáť Rubiales na čele zväzu.



Rubiales trval na tom, že bozk bol konsenzuálny, Hermosová to poprela. Povedala tiež, že federácia na ňu a jej rodinu tlačila, aby prejavila prezidentovi podporu bezprostredne po škandále. Španielska vláda, hráčske odbory, hráči a mnohí občania podporili Hermosovú. Rubiales odmietal rezignovať, Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) ho 27. augusta suspendovala. Následne predniesol prejav na valnom zhromaždení RFEF, v ktorom vyhlásil, že sa stal obeťou honu na čarodejnice prostredníctvom nepravdivých obvinení feministiek. Hermosová ho v stredu obvinila zo sexuálneho napadnutia a podala na neho trestné oznámenie.



Španielsky ženský futbal sa okrem aféry po MS ocitol v chaose aj po ďalšej kauze, v ktorej futbalistky z najvyššej španielskej súťaže vyhlásili na začiatku sezóny štrajk. Podľa agentúry DPA žiadali vyššie platy a Rubialesovu rezignáciu. Po zlyhaní rokovaní o navýšení miezd sa futbalistky zo španielskej Ligy F (Primera Division) rozhodli, že nebudú hrať ani za svoje kluby. Súťaž sa mala začať v piatok.



Liga neustúpila zo svojho návrhu, v ktorom garantovala v nadchádzajúcom ročníku minimálny ročný plat vo výške 20.000 eur. Hráčky žiadali aspoň 23.000 v tejto sezóne a 30.000 v nasledujúcej. V tých minulých bolo ligové minimum 16.000 eur. Liga má pre sezónu 2023/2024 garantované tržby vo výške 100 miliónov eur, takže podľa únie by kluby nemali mať problém financovať navýšené platy. Španielske hráčky štrajkovali už vo februári 2020. Vtedy prinútili úniu a kluby, aby podpísali kolektívnu zmluvu, do ktorej prvýkrát zahrnuli aj podmienky týkajúce sa materskej dovolenky.