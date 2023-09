Rubiales podľa Infantina pokazil oslavy finále

Zürich 1. septembra (TASR) - Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino vo štvrtok vyhlásil, že bozk Luisa Rubialesa Jenni Hermnosovej sa nemal nikdy stať. Šéf Španielskej futbalovej federácie (RFEF) podľa neho pokazil záverečný ceremoniál MS v Sydney.



"Zaslúžené oslavy skvelých šampióniek pokazilo to, čo sa stalo po finálovom hvizde a to, čo nasledovalo v ďalších dňoch. Nemalo sa to nikdy stať," zverejnil Infantino podľa AFP.



FIFA začala proti Rubialesovi viesť disciplinárne konanie 24. augusta. Bozk ako nevhodný označil aj Prezident Európskej futbalovej únie (UEFA) Aleksander Čeferin.