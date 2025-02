Rubiales pôjde pred súd za nedobrovoľný bozk Hermosovej po MS 2023

Madrid 3. februára (TASR) - Niekdajší prezident Španielskej kráľovskej futbalovej federácie (RFEF) Luis Rubiales sa v pondelok postavil pred súd za nedobrovoľný bozk, ktorý dal útočníčke Jennifer Hermosovej po zisku titulu na MS 2023 v Austrálii.



Hráčku predvolali ako svedkyňu. Hermosová už niekoľkokrát v minulosti uviedla, že bozk nebol konsenzuálny, čo zopakovala aj vo svojom pondelkovom vyhlásení: "Bol to moment, ktorý zatienil jeden z mojich najšťastnejších dní života. Cítila som sa nerešpektovaná," povedala s tým, že bozk v nej vyvolal "znechutenie a odpor".



Hermosová na súde tiež vypovedala o veciach, ktoré musela znášať v dôsledku škandálu. "Pred mojím domom boli 24 hodín denne kamery, ľudia ma sledovali na ulici a fotili si ma. Chvíľu som sa dokonca bála chodiť von. Nemohla som žiť skutočne slobodne," uviedla.



Štyridsaťsedemročný Rubiales vyvolal škandál, keď po triumfe Španielska nad Anglickom na svetovom šampionáte žien pobozkal Hermosovú bez jej súhlasu. Prokuratúra žiada pre neho dva a pol roka väzenia, jeden rok trestu má byť za sexuálny útok a 18 mesiacov za údajné nátlaky na poškodenú, aby incident bagatelizovala. Nedávna reforma španielskeho trestného zákona klasifikuje nevyžiadaný bozk ako sexuálny útok.



Dlho očakávaný proces začne na Národnom súde v San Fernando de Henares neďaleko Madridu o 10.00 h miestneho času. Podľa očakávaní by mal trvať až do 19. februára. Rubiales by mal vypovedať 12. februára. Medzi obvinenými je spolu s ním aj bývalý tréner ženskej reprezentácie Jorge Vilda a dvaja niekdajší funkcionári federácie Ruben Rivera a Albert Luque. Prokuratúra pre nich žiada trest 18 mesiacov odňatia slobody za pokus o nátlak na poškodenú.



Škandál, ktorý otriasol španielskym futbalom a zničil Rubialesovu kariéru, vypukol 20. augusta 2023. Bezprostredne po tom, ako Španielky získali titul majsteriek sveta. Keď Hermosová so spoluhráčkami preberala zlaté medaily, Rubiales ju pobozkal na pery a následne ju pustil. Tento čin vyvolal verejné pobúrenie a Rubiales po tlaku verejnosti a dva dni po začatí vyšetrovania v septembri 2023 odstúpil z funkcie. Na poste prezidenta federácie pôsobil od roku 2018, pripomenula agentúra AFP.