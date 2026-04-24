Rubio nemá problém s hráčmi Iránu, obáva sa iných členov výpravy
Autor TASR
Washington 24. apríla (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio nenamieta, aby sa na futbalových majstrovstvách sveta 2026 v USA, Kanade a Mexiku predstavili aj hráči Iránu. Varoval však, že niektorým členom iránskej delegácie nemusí byť udelený vstup do krajiny.
„Problémom Iránu nie sú ich športovci. Mohli ním by ním však byť niektorí iní ľudia, ktorí by mohli prísť s nimi. Niektorí môžu mať spojenie na iránske Revolučné gardy (IRGC). Ich nemôžeme vpustiť. To sa však nebude týkať športovcov,“ uviedol v piatok Rubio na tlačovej konferencii v Bielom dome podľa DPA.
Irán sa má na šampionáte stretnúť v G-skupine s Belgickom, Egyptom a Novým Zélandom. Zápasy sú naplánované do Seattlu a Los Angeles. Pre vojenský konflikt s USA sa Irán snažil zápasy presunúť do Mexika, no Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) jeho požiadavku zamietla.
