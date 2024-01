Rubio sa cíti lepšie, ale do NBA sa už nevráti

Cleveland 4. januára (TASR) - Španielsky basketbalista Ricky Rubio sa už do NBA nevráti. V auguste minulého roka prerušil kariéru pre duševné problémy a hoci sa 33-ročný rozohrávač podľa vlastných slov cíti lepšie, na zámorské palubovky už nemyslí.



Jeho návrat po ročnej absencii spôsobenej zranením kolena mnohí priaznivci považovali za kľúčový pre španielsku reprezentáciu pred vlaňajšími MS. Jeho neúčasť na šampionáte však bola pre Španielov veľká komplikácia, keď nepostúpili ani do štvrťfinále.



"Cítim sa každým dňom lepšie. Jedného dňa, keď príde ten správny čas, by som sa rád podelil o moje skúsenosti s vami všetkými. Chcel by som podporiť ostatných, ktorí prechádzajú podobnými situáciami,“ napísal naposledy hráč Clevelandu Cavaliers na sociálnej sieti X.