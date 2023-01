Djokovič postúpil do osemfinále dvojhry na Australian Open

muži - dvojhra - 3. kolo:



Roberto Bautista Agut (Šp.-24) - Andy Murray (V. Brit.) 6:1, 6:7 (9), 6:3, 6:4, Novak Djokovič (Srb.-4) - Grigor Dimitrov (Bul.-27) 7:6 (7), 6:3, 6:4, Ben Shelton (USA) - Alexei Popyrin (Austr.) 6:3, 7:6 (4), 6:4, Alex de Minaur (Austr.-22) - Benjamin Bonzi (Fr.) 7:6 (0), 6:2, 6:1, Tommy Paul (USA) - Jenson Brooksby (USA) 6:1, 6:4, 6:3, Jeffrey John Wolf (USA) - Michael Mmoh (USA) 6:4, 6:1, 6:2, Andrej Rubľov (Rus.-5) - Daniel Evans (V. Brit-25) 6:4, 6:2, 6:3, Holger Rune (Dán.-9) - Ugo Humbert (Fr.) 6:4, 6:2, 7:6 (5)

Melbourne 21. januára (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič postúpil do osemfinále dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open. Deväťnásobný melbournsky šampión zvíťazil v 3. kole v pozícii nasadenej štvorky nad Bulharom Grigorom Dimitrovom 7:6 (7), 6:3, 6:4. V dueli o postup do štvrťfinále nastúpi proti domácemu Alexovi de Minaurovi nasadenému ako číslo 22.Djokoviča v prvom sete súboja s Dimitrovom trápili bolesti nohy, napriek tomu ho získal vo svoj prospech v tajbrejku, čo ho výrazne povzbudilo. V druhom dejstve zlepšil pohyb, mal navrch v dlhších výmenách. Za stavu 4:3 prelomil podanie Dimitrova a následne potvrdil brejk. V treťom sete odskočil súperovi na 3:0 a zápas už dotiahol do úspešného konca.uviedol Djokovič v pozápasovom rozhovore.AJ Rus Andrej Rubľov a Dán Holger Rune postúpili do osmefinále dvojhry. Rubľov v pozícii nasadenej päťky zdolal Brita Daniela Evansa 6:4, 6:2, 6:3. Rune ako nasadená deviatka zvíťazil nad Francúzom Ugom Humbertom 6:4, 6:2, 7:6 (5)