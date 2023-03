Rusi Rubľov a Medvedev sa stretnú vo finále turnaja ATP v Dubaji

dvojhra - semifinále:



Daniil Medvedev (Rus.) - Novak Djokovič (Srb.-1) 6:4, 6:4

Andrej Rubľov (Rus.-2) - Alexander Zverev (Nem.-7) 6:3, 7:6 (9)



Dubaj 3. marca (TASR) - Finále tenisového turnaja ATP v Dubaji bude ruskou záležitosťou, o titul si to rozdajú Andrej Rubľov a Daniil Medvedev. V prvom piatkovom semifinále dvojhry si druhý nasadený hráč turnaja Rubľov poradil so sedmičkou pavúka Nemcom Alexanderom Zverevom 6:3, 7:6 (9).O prekvapenie sa postaral Medvedev, keď zdolal svetovú jednotku Novaka Djokoviča 6:4, 6:4. Srbova víťazná séria na okruhu sa tak skončila na čísle 20. Naposledy našiel premožiteľa ešte v novembri vo finále turnaja v Paríži, v ktorom podľahol Dánovi Holgerovi Runemu.citovala AFP Medvedeva, ktorý v štrnástom vzájomnom zápase s Djokovičom dosiahol piate víťazstvo.Djokovič tak nepridá do zbierky šiesty titul z Dubaja. Proti Medvedevovi zahral 14 nevynútených chýb, dvakrát viac ako jeho súper. Rus si pomohol 27 víťaznými údermi a ôsmimi esami.