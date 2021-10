Rubľov sa ako piaty hráč kvalifikoval na turnaj majstrov

Moskva 24. októbra (TASR) - Ruský tenista Andrej Rubľov sa predstaví na koncoročnom turnaji majstrov v Turíne (14.-21. novembra). Informovala o tom Asociácia tenisových profesionálov (ATP).



"Som šťastný, že sa opäť predstavím na turnaji ôsmich najlepších hráčov na svete. Je to veľmi prestížny turnaj, už sa neviem dočkať, keď sa to v Turíne začne," povedal Rubľov podľa agentúry TASS.



Dvadsaťštyriročný Rubľov sa stal piatym istým účastníkom turnaja majstrov - 2021 ATP Finals. Medzi elitnou osmičkou sa okrem neho predstavia aj svetová jednotka Srb Novak Djokovič, Rus Daniil Medvedev, Grék Stefanos Tsitsipas a Nemec Alexander Zverev.



Rubľov je aktuálne na 6. mieste rebríčka ATP, počas kariéry vyhral osem turnajov. Na olympijských hrách v Tokiu získal s Anastasiou Pavľučenkovovou zlato v mixe.



Turnaj majstrov ATP sa v turínskej hale Pala Alpitour uskutoční od 14. do 21. novembra.