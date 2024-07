Rubľov sa v Paríži nepredstaví, Medvedev pozvánku akceptoval

Paríž 2. júla (TASR) - Ruský tenista Andrej Rubľov sa nepredstaví na OH v Paríži. Olympijský šampión z Tokia v mixe odmietol možnosť štartovať v Paríži pod neutrálnou vlajkou, rovnako ako jeho krajanky Darja Kasatkinová a Anna Kalinská. Pozvánku na hry naopak prijali piaty hráč svetového rebríčka Daniil Medvedev i Bieloruska Victoria Azarenková, zlatá v mixe a bronzová v singli z OH 2012 v Londýne.



Ruskí a bieloruskí športovci môžu na hrách štartovať iba ako neutrálni bez štátnych symbolov po splnení striktných podmienok. Nesmú byť v spojení s armádnymi a bezpečnostnými zložkami svojich krajín, nesmú podporovať vojnu na Ukrajine a musia splniť požiadavky Svetovej antidopingovej agentúry (WADA). Ich účasť podlieha schváleniu zo strany Medzinárodného olympijského výboru (MOV). Ruskí funkcionári označili podmienky pre svojich športovcov za diskriminačné.



Podľa agentúry Reuters bude na hrách v Paríži štartovať aj ruská tenistka Jekaterina Alexandrovová. Neistá je naďalej účasť Ariny Sobolenkovej z Bieloruska, ktorá sa v pondelok pre zranenie ramena odhlásila z grandslamového turnaja vo Wimbledone. Rubľov podľa šéfa Ruského tenisového zväzu Šamila Tarpiščeva nepocestuje do Paríža zo zdravotných dôvodov. Olympijský tenisový turnaj sa bude hrať na dvorcoch Rolanda Garrosa.