Rubľov uspel s odvolaním, nepríde o odmenu z turnaja v Dubaji

Londýn 4. marca (TASR) - Ruský tenista Andrej Rubľov nepríde o 200 bodov do rebríčka ATP ani o odmenu vo výške viac ako 157-tisíc USD, ktorú zinkasoval na turnaji v Dubaji. Piaty hráč svetového rebríčka uspel s odvolaním sa po diskvalifikácii v semifinále. Rubľov však musí zaplatiť pokutu 36.400 USD za porušenie kódexu a nešportové správanie sa.



"Zvyčajné sankcie by boli v tomto prípade neprimerané. V odvolacom procese sa zohľadnili výpovede hráča, funkcionárov, ako aj preskúmanie všetkých dostupných audiovizuálnych materiálov," uviedol riadiaci orgán Tour vo vyhlásení.



Rubľov si neudržal nervy na konci 11. gemu v treťom sete zápasu proti Kazachovi Alexandrovi Bublikovi. Nepáčil sa mu verdikt čiarového rozhodcu, pribehol k nemu a kričal mu do tváre. Podľa supervízora ATP Rolanda Herfela mal použiť nadávky v ruštine. Rubľov protestoval a trval na tom, že hovoril v angličtine, pričom ho podporil aj Bublik. "Nepovedal som žiadnu nadávku, prisahám na Boha," vyhlásil na svoju obranu ruský tenista. Empajrová rozhodkyňa Miriam Bleyová sa však po konzultácii so supervízorom rozhodla Rubľova diskvalifikovať pre nešportové správanie sa.