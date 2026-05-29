Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 29. máj 2026Meniny má Vilma
< sekcia Šport

Rubľov zdolal Borgesa a postúpil do osemfinále

.
Na snímke ruský tenista Andrej Rubľov. Foto: TASR/AP

Andrej Rubľov (Rus.-11) - Nuno Borges (Portug.) 7:5, 7:6 (2).

Autor TASR
Paríž 29. mája (TASR) - Ruský tenista Andrej Rubľov postúpil do osemfinále dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. V piatkovom zápase 3. kola zvíťazil v pozícii turnajovej jedenástky nad Portugalčanom Nunom Borgesom v troch setoch 7:5, 7:6 (2), 7:6 (2).



muži - dvojhra - 3. kolo:

Andrej Rubľov (Rus.-11) - Nuno Borges (Portug.) 7:5, 7:6 (2), 7:6 (2), Pablo Carreno Busta (Šp.) - Thiago Agustin Tirante (Arg.) 7:6 (0), 7:5, 3:6, 6:4
.

Neprehliadnite

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel člen Siene slávy a majster sveta

Blanár: Indický premiér Módí v polovici júna navštívi Slovensko

J. Šumichrast: Poľnohospodárske škody musí riešiť komplexne najmä EÚ

ONDRUŠ: Signály o snahách revidovať výsledky 2. sv. vojny pribúdajú