Rubľov zdolal Borgesa a postúpil do osemfinále
Autor TASR
Paríž 29. mája (TASR) - Ruský tenista Andrej Rubľov postúpil do osemfinále dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. V piatkovom zápase 3. kola zvíťazil v pozícii turnajovej jedenástky nad Portugalčanom Nunom Borgesom v troch setoch 7:5, 7:6 (2), 7:6 (2).
muži - dvojhra - 3. kolo:
Andrej Rubľov (Rus.-11) - Nuno Borges (Portug.) 7:5, 7:6 (2), 7:6 (2), Pablo Carreno Busta (Šp.) - Thiago Agustin Tirante (Arg.) 7:6 (0), 7:5, 3:6, 6:4
