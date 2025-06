Rüdiger bol údajne terčom rasizmu, Xabi Alonso: „Neprijateľné“

Charlotte 23. júna (TASR) - Nemecký futbalista Antonio Rüdiger z Realu Madrid sa podľa trénera Xabiho Alonsa sťažoval na rasistický incident po nedeľňajšom zápase na MS klubov s mexickou Pachucou (3:1). Tridsaťdvaročný obranca bol nahnevaný po slovnej výmene s hráčom súpera Gustavom Cabralom po záverečnom hvizde a následne situáciu konzultoval s brazílskym rozhodcom Ramonom Abattim Abelom. Cabral poprel, že by Rüdigera rasisticky urazil.



Xabi Alonso na pozápasovej tlačovej konferencii vyjadril podporu svojmu zverencovi: „Toni nám niečo povedal, podporujeme ho. Uvidíme, čo sa stane. Myslím si, že bol aktivovaný protokol FIFA smerom k vyšetreniu incidentu. Podporujeme Antonia, pretože je to niečo neprijateľné. Vo futbale nemôžeme tolerovať také prejavy a ak sa to stalo, mali by sme prijať opatrenia. Toto nám povedal Antonio a my mu veríme. Teraz sa to vyšetruje,“ povedal kormidelník Realu podľa AP.



Cabral po zápase uviedol, že Rüdiger jeho slová nesprávne interpretoval. Súpera vraj nazval zbabelcom, pričom španielsky výraz, ktorý použil, sa podobal inému výrazu, ktorý sa spája s rasistickými urážkami. „Rozhodca ukázal rasistické gesto, ale ja som mu celý čas hovoril to isté – zbabelec,“ povedal Cabral. Trénera Pachucy Jaimeho Lozana sa tiež pýtali na incident, ale povedal, že nevie, čo sa stalo: „Dozvedel som sa to práve od vás novinárov. Nerozprávali sme sa o tom v šatni, nehovoril som o tom s Cabralom, preto to neviem vysvetliť. Určite sa s ním o tom porozprávam. Poznám ho už nejaký čas a nikdy som nepočul, že by sa prezentoval takými prejavmi.“





Mbappe sa po chorobe vráti do zostavy Realu proti Salzburgu





Francúzsky futbalový útočník Kylian Mbappe sa po chorobe pravdepodobne vráti do zostavy Realu Madrid v treťom zápase H-skupiny na MS klubov proti Salzburgu. Uviedol to tréner španielskeho klubu Xabi Alonso.



Jeden z lídrov ofenzívy vynechal úvodné dva duely Realu na turnaji. Alonso po nedeľňajšom víťazstve nad mexickou Pachucou 3:1 na adresu Mbappeho povedal, že sa „teší na jeho návrat“.



Dvadsaťšesťročný kanonier prekonal akútnu gastroenteritídu, minulý týždeň vo štvrtok ho prepustili z nemocnice. V úvodnom zápase na turnaji proti saudskoarabskému Al-Hilalu ho zastúpil útočník akadémie Realu Gonzalo Garcia, ktorý strelil jediný gól svojho tímu pri remíze 1:1. Mbappe bol v minulej sezóne najlepší strelec „bieleho baletu“, v súťažných zápasoch strelil 43 gólov.



Realu stačí na postup do vyraďovacej časti remíza so Salzburgom v záverečnom súboji H-skupiny.