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Rüdiger predĺžil zmluvu s Realom Madrid o ďalší rok

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Na snímke sprava hráč Slovenska Leo Sauer a hráč Nemecka Antonio Rüdiger v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - Nemecko 4. septembra 2025 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann

Rüdigerovi sa skončila štvorročná zmluva, ktorú podpísal po príchode z Chelsea. Podpis kontraktu v Reale údajne uprednostnil pred ponukami klubov zo Saudskej Arábie.

Autor TASR
Madrid 16. júna (TASR) - Nemecký futbalista Antonio Rüdiger predĺžil zmluvu s Realom Madrid o ďalší rok. Španielsky gigant o tom informoval v utorok na oficiálnej webovej stránke. Tridsaťtriročný obranca je člen kádra Nemecka na MS, do duelu proti Curacau (7:1) zasiahol z lavičky.

Rüdigerovi sa skončila štvorročná zmluva, ktorú podpísal po príchode z Chelsea. Podpis kontraktu v Reale údajne uprednostnil pred ponukami klubov zo Saudskej Arábie. V uplynulej sezóne nastúpil aj vinou zranení do 26 stretnutí. Predtým získal s „Los Blancos“ v ročníku 2023/2024 ligový titul a triumfoval aj v Lige majstrov. Real v pondelok oznámil aj podpis Marca Cucurellu, tiež prišiel z londýnskej Chelsea.

V strede obrany začali nedeľný zápas MS od začiatku Jonathan Tah a Nico Schlotterbeck. Nemcov čakajú ešte duely proti Pobrežiu Slonoviny a Ekvádoru. Pripomenula agentúra AP.
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