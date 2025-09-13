< sekcia Šport
Rüdiger sa zranil, Realu Madrid bude chýbať aspoň dva mesiace
Tridsaťdvaročný Rüdiger si zranenie privodil až po návrate z reprezentačných povinností na piatkovom tréningu.
Autor TASR
Madrid 12. septembra (TASR) - Nemecký futbalista Antonio Rüdiger si privodil svalové zranenie. Realu Madrid by mal chýbať približne dva mesiace.
Tridsaťdvaročný Rüdiger odohral na stopérskom poste aj neúspešný duel kvalifikácie o postup na MS 2026 so Slovenskom (0:2), no zranenie si privodil až po návrate z reprezentačných povinností na piatkovom tréningu. Španielske médiá označili zranenie za vážne. Nemeckého reprezentanta trápili zdravotné komplikácie celú uplynulú sezónu, hoci napokon odohral za Real 55 duelov. Na jeho post priviedol klub v lete 20-ročného Deana Huijsena z Bournemouthu. Informovala AFP.
Tridsaťdvaročný Rüdiger odohral na stopérskom poste aj neúspešný duel kvalifikácie o postup na MS 2026 so Slovenskom (0:2), no zranenie si privodil až po návrate z reprezentačných povinností na piatkovom tréningu. Španielske médiá označili zranenie za vážne. Nemeckého reprezentanta trápili zdravotné komplikácie celú uplynulú sezónu, hoci napokon odohral za Real 55 duelov. Na jeho post priviedol klub v lete 20-ročného Deana Huijsena z Bournemouthu. Informovala AFP.