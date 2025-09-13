Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 13. september 2025Meniny má Ctibor
< sekcia Šport

Rüdiger sa zranil, Realu Madrid bude chýbať aspoň dva mesiace

.
Na snímke vľavo hráč Nemecka Antonio Rüdiger. Foto: TASR - Martin Baumann

Tridsaťdvaročný Rüdiger si zranenie privodil až po návrate z reprezentačných povinností na piatkovom tréningu.

Autor TASR
Madrid 12. septembra (TASR) - Nemecký futbalista Antonio Rüdiger si privodil svalové zranenie. Realu Madrid by mal chýbať približne dva mesiace.

Tridsaťdvaročný Rüdiger odohral na stopérskom poste aj neúspešný duel kvalifikácie o postup na MS 2026 so Slovenskom (0:2), no zranenie si privodil až po návrate z reprezentačných povinností na piatkovom tréningu. Španielske médiá označili zranenie za vážne. Nemeckého reprezentanta trápili zdravotné komplikácie celú uplynulú sezónu, hoci napokon odohral za Real 55 duelov. Na jeho post priviedol klub v lete 20-ročného Deana Huijsena z Bournemouthu. Informovala AFP.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: September je teplý, no trópy sa nekonajú

Vedci odhalili nový spôsob cieleného poškodzovania rakovinových buniek

MAJERSKÝ: Hrádza proti progresivizmu sa premiérovi Ficovi rúca

Pellegrini: Slovensko stojí pevne na strane Poľska