Rüdiger si privodil zranenie stehna, chýbať by mal takmer tri mesiace
Tridsaťdvaročný Rüdiger sa mal zraniť počas tréningu, naposledy sa predstavil v kvalifikácii na MS.
Autor TASR
Madrid 12. septembra (TASR) - Španielsky futbalový klub Real Madrid sa bude musieť zaobísť bez obrancu Antonia Rüdigera. Nemecký reprezentant si privodil svalové zranenie na ľavom stehne, klub o tom informoval v piatok na oficiálnej webovej stránke. Španielsky gigant síce neuviedol dĺžku absencie, no podľa tamojších médií by mal Realu chýbať takmer tri mesiace.
Tridsaťdvaročný Rüdiger sa mal zraniť počas tréningu, naposledy sa predstavil v kvalifikácii na MS. Najprv na Tehelnom poli proti Slovensku odohral pri prehre 0:2 celý zápas a na domácej pôde proti Severnému Írsku (3:1) absolvoval 82 minút. Zverenci Xabiho Alonsa vstúpili do nového ročníka La Ligy tromi výhrami, najbližšie sa predstavia v sobotu na pôde Realu Sociedad San Sebastian.
