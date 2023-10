Ruff dosiahol 100. triumf za New Jersey

New York 21. októbra (TASR) - Kanadský hokejový tréner Lindy Ruff dosiahol 100. víťazstvo na striedačke New Jersey v NHL. Devils v noci na sobotu triumfovali na ľade New Yorku Islanders 5:4 po predĺžení. V drese hostí sa blysol Jack Hughes so štyrmi bodmi (2+2). Americký útočník sa stal prvým hráčom, ktorý v sezóne získal 10 bodov. Na dosiahnutie tejto méty potreboval štyri zápasy, čo je najmenej v klubovej histórii, prekonal Johna MacLeana (5 v sezóne 1988/89).



Šesťdesiattriročný kanadský kouč pôsobí na striedačke tímu od 9. júla 2020 a v minulej sezóne pomohol Devils dosiahnuť klubové rekordy v počte víťazstiev (52) a bodov (112). Oproti ročníku 2021/22 si mužstvo polepšilo o 49 bodov, čo bol najväčší medziročný zisk od zavedenia 82-zápasového programu profiligy (v sezóne 1995/96). V stredu 11. októbra podpísal viacročné predĺženie zmluvy s klubom.



New Jersey tak odčinilo predchádzajúce dva zápasy, keď prehralo doma s Arizonu Coyotes (3:4 po nájazdoch) aj s Floridou Panters (3:4). "Myslím, že výkon bol naozaj dobrý. Nemáte veľa takýchto zápasov, keď sa vám podarí využiť všetky príležitosti. Nútili sme súpera k stratám pukov, mali sme strely z dobrých pozícii. Je to niečo, na čom budeme naďalej pracovať," povedal Ruff podľa nhl.com.



Devils strelili počas 60 minút všetky štyri góly počas presilových hier. "Myslím si, že táto herná činnosť nám ide veľmi dobre. Hráme spolu ďalší rok a väčšina hráčov sa už dobre pozná. Dobrú prácu odvádza asistent trénera Travis Green a zlepšili sme sa aj v početných výhodách. V predchádzajúcich sezónach nám trocha trvalo, kým sme sa rozbehli v presilovkách," uviedol J. Hughes, ktorý bol hrdinom duelu, keď v predĺžení rozhodol po 139 sekundách. Na triumfe sa podieľali bodmi aj ďalší hráči. Jesper Bratt dosiahol tri asistencie, Timo Meier dve a po presnom zásahu si pripísali Dougie Hamilton, Tyler Toffoli a Luke Hughes.



New Jersey však prišli počas duelu o kapitána Nica Hischiera, ktorý pre zranenie v hornej časti tela nenastúpil v tretej tretine. Tréner Ruff uviedol, že viac informácií o jeho zdravotnom stave bude známe po ďalších vyšetreniach v priebehu soboty. V organizácii Devils pôsobí aj Slovák Šimon Nemec. Devätnásťročný obranca, vlaňajšia draftová dvojka, odštartovala sezónu v nižšej zámorskej AHL, v drese farmárskeho tímu Utica Comets.