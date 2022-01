Ruhpolding bude ďalším podujatím za zatvorenými dverami

Ruhpolding 11. januára (TASR) - Podujatie Svetového pohára v biatlone v nemeckom Ruhpoldingu bude bez divákov. Organizátori pôvodne dúfali, že od stredy 12. januára do nedele 16. januára by mohlo na prísť tribúny až 7500 divákov, ale pandemické opatrenia ich nádeje zmarili.



Bavorská vláda totiž v utorok potvrdila, že aktuálne platné opatrenia zakazujúce návštevy fanúšikov budú trvať najmenej do 9. februára. Ide už o štvrté podujatie tejto sezóny biatlonového SP za zatvorenými dverami po Hochfilzene, Oberhofe, resp. budúcotýždňového podujatia v Alterselve. Informovala agentúra DPA.