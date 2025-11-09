Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Rui Costa obhájil post prezidenta Benficy Lisabon

Na snímke hráč Benficy Angel Di Maria strieľa gól v prvom zápase osemfinále Európskej ligy vo futbale Benfica Lisabon - Glasgow Rangers 7. marca 2024. Foto: TASR/AP

Lisabon 9. novembra (TASR) - Bývalý portugalský stredopoliar Rui Costa obhájil post prezidenta futbalového klubu Benfica Lisabon, ktorý bude zastávať do roku 2029.

Päťdesiattriročný niekdajší reprezentant dostal v druhom kole volieb 65,9 percenta hlasov a jasne zdolal svojho vyzývateľa Joaa Noronhu Lopesa, právnika a bývalého viceprezidenta klubu. Costa, ktorý je na čele Benficy od roku 2021, vyhral aj prvé kolo, no v ňom ani jeden z kandidátov nemal potrebnú nadpolovičnú väčšinu hlasov. V druhom kole hlasovalo 93.081 členov, čo je najviac v histórii klubu.

Teraz je čas uviesť naše nápady a projekty do praxe s obnoveným odhodlaním čeliť výzvam súčasnosti a budúcnosti,“ povedal podľa AFP Costa po oznámení výsledkov.

Počas jeho prvého obdobia ukončila Benfica štvorročné čakanie na titul, keď v sezóne 2022/23 vyhrala najvyššiu portugalskú súťaž. Bol to jej rekordný 38. titul. Costa zároveň v septembri priviedol na post trénera Joseho Mourinha.

Hráčsku kariéru odštartoval v akadémii Benficy, za ktorú hral do roku 1994, keď prestúpil do talianskej Fiorentiny. V nej strávil osem rokov a ďalších šesť hral za AC Miláno. Na záver kariéry sa vrátil do Benficy a kopačky zavesil na klinec v roku 2008. Najväčšie úspechy dosiahol s AC, s ktorým vyhral Seriu A aj Ligu majstrov. V národnom drese nastúpil na 94 zápasov a strelil 26 gólov. Na domácich majstrovstvách Európy v roku 2004 získal striebro. Portugalčanov v pamätnom finále zdolali 1:0 senzační majstri z Grécka.
