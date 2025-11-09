< sekcia Šport
Rui Costa obhájil post prezidenta Benficy Lisabon
Hráčsku kariéru odštartoval v akadémii Benficy, za ktorú hral do roku 1994, keď prestúpil do talianskej Fiorentiny.
Autor TASR
Lisabon 9. novembra (TASR) - Bývalý portugalský stredopoliar Rui Costa obhájil post prezidenta futbalového klubu Benfica Lisabon, ktorý bude zastávať do roku 2029.
Päťdesiattriročný niekdajší reprezentant dostal v druhom kole volieb 65,9 percenta hlasov a jasne zdolal svojho vyzývateľa Joaa Noronhu Lopesa, právnika a bývalého viceprezidenta klubu. Costa, ktorý je na čele Benficy od roku 2021, vyhral aj prvé kolo, no v ňom ani jeden z kandidátov nemal potrebnú nadpolovičnú väčšinu hlasov. V druhom kole hlasovalo 93.081 členov, čo je najviac v histórii klubu.
„Teraz je čas uviesť naše nápady a projekty do praxe s obnoveným odhodlaním čeliť výzvam súčasnosti a budúcnosti,“ povedal podľa AFP Costa po oznámení výsledkov.
Počas jeho prvého obdobia ukončila Benfica štvorročné čakanie na titul, keď v sezóne 2022/23 vyhrala najvyššiu portugalskú súťaž. Bol to jej rekordný 38. titul. Costa zároveň v septembri priviedol na post trénera Joseho Mourinha.
Hráčsku kariéru odštartoval v akadémii Benficy, za ktorú hral do roku 1994, keď prestúpil do talianskej Fiorentiny. V nej strávil osem rokov a ďalších šesť hral za AC Miláno. Na záver kariéry sa vrátil do Benficy a kopačky zavesil na klinec v roku 2008. Najväčšie úspechy dosiahol s AC, s ktorým vyhral Seriu A aj Ligu majstrov. V národnom drese nastúpil na 94 zápasov a strelil 26 gólov. Na domácich majstrovstvách Európy v roku 2004 získal striebro. Portugalčanov v pamätnom finále zdolali 1:0 senzační majstri z Grécka.
Päťdesiattriročný niekdajší reprezentant dostal v druhom kole volieb 65,9 percenta hlasov a jasne zdolal svojho vyzývateľa Joaa Noronhu Lopesa, právnika a bývalého viceprezidenta klubu. Costa, ktorý je na čele Benficy od roku 2021, vyhral aj prvé kolo, no v ňom ani jeden z kandidátov nemal potrebnú nadpolovičnú väčšinu hlasov. V druhom kole hlasovalo 93.081 členov, čo je najviac v histórii klubu.
„Teraz je čas uviesť naše nápady a projekty do praxe s obnoveným odhodlaním čeliť výzvam súčasnosti a budúcnosti,“ povedal podľa AFP Costa po oznámení výsledkov.
Počas jeho prvého obdobia ukončila Benfica štvorročné čakanie na titul, keď v sezóne 2022/23 vyhrala najvyššiu portugalskú súťaž. Bol to jej rekordný 38. titul. Costa zároveň v septembri priviedol na post trénera Joseho Mourinha.
Hráčsku kariéru odštartoval v akadémii Benficy, za ktorú hral do roku 1994, keď prestúpil do talianskej Fiorentiny. V nej strávil osem rokov a ďalších šesť hral za AC Miláno. Na záver kariéry sa vrátil do Benficy a kopačky zavesil na klinec v roku 2008. Najväčšie úspechy dosiahol s AC, s ktorým vyhral Seriu A aj Ligu majstrov. V národnom drese nastúpil na 94 zápasov a strelil 26 gólov. Na domácich majstrovstvách Európy v roku 2004 získal striebro. Portugalčanov v pamätnom finále zdolali 1:0 senzační majstri z Grécka.