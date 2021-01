Rummenige sa teší na reformu Ligy majstrov, UEFA ju iba pripravuje

Mníchov 14. januára (TASR) - Šéf Bayernu Mníchov Karl-Heinz Rummenigge prejavil nadšenie z návrhu reformy futbalovej Ligy majstrov. Európska futbalová únia (UEFA) však zatiaľ nezverejnila jej konkrétnu podobu.



Rummenigge na základe zdrojov priamo z UEFA prezradil, že sa pripravuje zmena vyvrcholenia súťaže i základnej časti. Podľa nej by sa semifinále i finále malo hrať na jednom mieste v priebehu týždňa, rovnako ako v Lisabone minulý rok, keď si náhradné riešenie vynútila pandémia koronavírusu. "Bude to týždeň futbalu, súťaž bude vrcholiť podobne ako v Amerike Super Bowl, na jeden zápas. Ľuďom sa to bude páčiť, som o tom presvedčený," vyhlásil podľa DPA Rummenigge.



Uvažuje sa aj o zrušení štvorčlenných skupín. Namiesto nich by každý z tímov odohral súboj proti desiatim rôznym súperom, výsledky by sa započítali do jedinej tabuľky. Šestnásť najlepších tímov by potom postúpilo do vyraďovacej fázy. "Skupinová časť už začína byť trochu nudná," prezentoval svoj názor šéf bavorského veľkoklubu. Súčasne platný model európskych súťaží schválila UEFA do roku 2024.