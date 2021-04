Rummenigge je proti bojkotu MS: Zmeny nastanú len cez dialóg

Mníchov 7. apríla (TASR) - Šéf exekutívy Bayernu Mníchov Karl-Heinz Rummenigge je proti bojkotu futbalových MS 2022 v Katare. Vyjadriť protest proti nedodržiavaniu ľudských práv v tejto ázijskej krajine sa dá podľa neho aj iným spôsobom, bojkot šampionátu by podľa neho nezmenil pracovné podmienky v krajine.



"Hráči majú právo vyjadriť svoje obavy. Myslím si však, že zmeny nenastanú odmietnutím, ale iba prostredníctvom dialógu. A zmena sa neudeje cez jednu noc. Na to je potrebný určitý čas," zdôraznil Rummenigge v rozhovore pre portál The Athletic. Príkladom je podľa neho spolupráca Bayernu so sponzorom Qatar Airways: "V uplynulých rokoch sa ukázalo, že cez futbal, dialóg sa veci postupne posúvajú k lepšiemu. Pomaly, ale isto."



Hostiteľská krajina MS 2022 čelí medzinárodnej kritike za podmienky pre zahraničných robotníkov. Ľudsko-právne mimovládne organizácie ako Amnesty International súhlasia, že v Katare nastal v tejto oblasti za uplynulé roky progres, no stále nie dostatočný. Vyzvali Medzinárodnú futbalovú federáciu (FIFA), aby zatlačila na predstaviteľov v Katare a donútila ich k zavedeniu potrebných reforiem a ďalších opatrení. "Nemali by sme zabúdať, že Katar je nezávislou krajinou iba 50 rokov. Je súčasťou islamského sveta, má odlišné kultúrne a náboženské pozadie. Žiadame od nich, aby okamžite zaviedli práva, ktoré nám v Európe trvali stovky rokov, aby sme sa k nim dopracovali," dodal Rummenigge. Nemeckí reprezentanti podobne ako ich kolegovia z Nórska, Dánska, Belgicka či Holandska vyjadrili počas nedávnych zápasov kvalifikácie MS protest, ktorým vyzvali Katar k dodržiavaniu ľudských práv a zlepšeniu podmienok pre robotníkov.