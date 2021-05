Rummenigge o Lewandowskom: Nie je na predaj

Mníchov 22. mája (TASR) - Prezident Bayernu Mníchov vyhlásil, že poľský futbalista Robert Lewandowski nie je na predaj.



"Jeho agent Pini Zahavi to dobre vie. Kto by predával hráča, ktorý dokáže nastrieľať v jednej sezóne 60 gólov a je vo veku 32 rokov najlepší na svete? Má úžasnú formu, dokáže hrať na najvyššej úrovni ešte štyri či päť rokov. Je ako víno, čím starší, tým lepší," povedal šéf bavorského giganta Karl-Heinz Rummenigge o Lewandowskom.



Ten má pred posledným kolom najvyššej nemeckej súťaže na konte 40 presných zásahov a v tejto štatistike je spoluvlastníkom rekordu Gerda Müllera zo sezóny 1971/1972. Osamostatniť sa na čele historických tabuliek mohol v prípade strelenia gólu do siete Augsburgu v sobotnom záverečnom kole bundesligy.