Rumun Kovács bude rozhodovať finále medzi PSG a Interom Miláno

Mníchov 12. mája (TASR) - Rumunský futbalový arbiter István Kovács bude rozhodovať finále Ligy majstrov medzi Parížom Saint-Germain a Interom Miláno. Zápas sa odohrá 31. mája v mníchovskej Allianz Arene. Nemecký rozhodca Felix Zwayer bude pískať anglické finále Európskej ligy medzi Manchestrom United a Tottenhamom.



Kovács viedol v tomto ročníku LM osemfinále medzi PSG a Liverpoolom. V roku 2022 pískal finále Európskej konferenčnej ligy medzi AS Rím a Feyenoordom. O rok neskôr dohliadal na finále Európskej ligy, v ktorom Atalanta Bergamo zdolala Bayer Leverkusen.



Štyridsaťtriročný Zwayer viedol odvetný semifinálový zápas Ligy majstrov medzi Parížom Saint-Germain a Arsenalom. Pre nemeckého arbitra to bude druhé finále európskych súťaží. V roku 2023 rozhodoval finále Ligy národov. V roku 2006 dostal šesťmesačný dištanc od Nemeckého futbalového zväzu (DFB) po tom, ako sa zaplietol do korupčného škandálu.



Na finále Európskej konferenčnej ligy medzi Chelsea a Realom Betis bude dohliadať Irfan Peljto z Bosny a Hercegoviny. Finálový duel mužskej Ligy národov zverili švajčiarskemu rozhodcovi Sandrovi Schärerovi.