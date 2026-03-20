Rumuni bez Dragusa, Lucescu dúfa v mimoriadny prístup
Autor TASR
Bukurešť 20. marca (TASR) - Do kádra rumunskej futbalovej reprezentácie boli pred barážou o postup na tohtoročné majstrovstvá sveta povolaní štyria nováčikovia. Tréner Mircea Lucescu zverejnil nomináciu v piatok, pričom jeho tím sa predstaví v Turecku a v prípade výhry ho čaká duel medzi úspešnejším zo stretnutia Slovensko - Kosovo.
Lucescu po prvý raz do reprezentačného A-tímu povolal brankárov Mariana Aioaniho a Mihaia Popu, obrancu Andreia Coubia a útočníka Mariusa Comana. V tíme naopak chýba hrotový útočník Denis Dragus, ktorý utrpel vážne zranenie na konci minulého mesiaca a na zápas proti Turecku mal navyše stopku. Ďalšie prekvapenie prišlo na poste ľavého obrancu, kde dostal prednosť Kevin Ciubotaru pred Raulom Opruom.
„Primárne ma zaujíma, aby boli hráči zdraví, sekundárne, aby boli pripravení, a po tretie – ide o skupinu hráčov, ktorej veľmi dôverujem, aj keď nám výsledky nepomohli. Bolo veľmi, veľmi veľa rozhodcovských chýb, najmä v zápasoch s Bosnou. Dokonca aj proti Rakúsku nám mali odpískať penaltu v druhej alebo tretej minúte. Keby nám priznali aspoň niečo z toho, čo sme si zaslúžili, mali by sme iný počet bodov, pretože nás nikto neprevýšil takým spôsobom, aby sa dalo povedať ‚boli lepší‘. Urobili sme niekoľko dosť veľkých chýb, ktoré hráči na tejto úrovni za normálnych okolností nerobia. Preto dúfam, že to všetko prekonáme a ukážeme mimoriadny prístup,“ povedal nedávno Lucescu pre rumunské médiá o situácii, v ktorej sa nachádza jeho tím.
Jeho nomináciu tvorí 12 hráčov pôsobiacich v zahraničných kluboch a 14 z rumunskej SuperLigy. Rumuni majú so Slovákmi pomerne čerstvú skúsenosť z majstrovstiev Európy 2024, kde tímy remizovali v základnej skupine 1:1. Nerozhodným stavom sa skončila väčšina duelov (5 z 9), v štyroch ťahali za kratší koniec „sokoli“.
Nominácia futbalovej reprezentácie Rumunska na baráž o postup na MS 2026:
Brankári: Ionu Radu (Celta Vigo), Marian Aioani (FC Rapid 1923), Mihai Popa (CFR Kluž)
Obrancovia: Andrei Ratiu (Rayo Vallecano), Deian Sorescu (Gaziantep FK), Radu Dragusin (Tottenham), Andrei Burca (Yunnan Yukun), Virgil Ghita (Hannover 96), Adrian Rus (Universitatea Craiova), Andrei Coubis (Universitatea Kluž), Nicuor Bancu (Universitatea Craiova), Kevin Ciubotaru (Hermannstadt)
Stredopoliari: Vladimir Screciu (Universitatea Craiova), Vlad Dragomir (Pafos), Razvan Marin (AEK Atény), Nicolae Stanciu (Dalian Jing-po), Florin Tanase (FCSB), Ianis Hagi (Alanyaspor), Dennis Man (PSV Eindhoven), Alexandru Dobre (FC Rapid 1923), Valentin Mihaila (Caykur Rizespor), Claudiu Petrila (FC Rapid 1923), tefan Baiaram (Universitatea Craiova)
Útočníci: Daniel Birligea (FCSB), David Miculescu (FCSB), Marius Coman (UTA Arad)
