Rumuni nečakane na čele E-skupiny, Iordanescu: Generácie duše

Mníchov 18. júna (TASR) - Futbalisti Rumunska sa po úvodnom dni nečakane dostali na čelo základnej E-skupiny na ME v Nemecku. Vďačia za to dvom zatiaľ najväčším prekvapeniam na turnaji, keď sami zdolali favorizovanú Ukrajinu vysoko 3:0 a Slováci o pár hodín neskôr šokovali Belgicko (1:0). Tréner Edward Iordanescu tak priviedol krajinu len k jej druhému víťazstvu v histórii na majstrovstvách Európy a prvému po dlhých 24 rokoch.



Rumuni sa na ME tešili z triumfu len raz, keď sa v roku 2000 postarali o ešte väčšie prekvapenie a zdolali Anglicko 3:2. Pondelkový triumf bol mimoriadne špeciálny aj pre Edwarda Iordanesca, keďže Rumunov viedol pri ich poslednej účasti na kontinentálnom šampionáte v roku 2016 jeho otec Anghel Iordanescu. "Bol to fantastický výkon môjho tímu. Ak ste mali nejaké pochybnosti, teraz mi už môžete veriť, že je to skvelý tím. Mali sme zlaté generácie, no tento výber nepredstavuje žiadny kov, táto generácia má obrovskú dušu," povedal Iordanescu deň po dovŕšení 46. narodenín. "Moja rodina prežívala takéto situácie roky. Ale také veľké srdce, takú dušu, akú má tento tím, to nemal nikto. Toto musí byť pre Rumunsko generácia duše. Táto generácia je neobmedzená," citovala ho agentúra AP.



Ukrajina išla do zápasu v pozícii favorita a v úvode si vypracovala mierny tlak. Všetko však zmenila situácia z 29. minúty. Ukrajinský stopér Mykola Matvijenko sa ocitol sám s loptou na hranici vlastnej šestnástky, brankár Andrij Lunin sa mu snažil pomôcť odkopom, no zamieril priamo na Dennisa Mana. Stredopoliar Parmy ju odovzdal kapitánovi svojho mužstva a Nicolae Stanciu zamieril z prvej presne pod brvno. Gól diametrálne zmenil obraz hry. Rumuni sa osmelili a do polčasu mohli pridať ďalšie dva góly. Stanciu dokonca priamo z rohu, keď nachytal Lunina, ale trafil brvno.



Čo sa im nepodarilo v prvej časti, dokonali v prvej pätnásťminútovke po zmene strán. Najprv sa v 53. minúte presadil Razvan Marin a o štyri minúty aj Denis Dragus. "Dal som gól mojej kariéry. Skórovať na ME a pripísať si víťazstvo takýmto spôsobom je neuveriteľné. Podpora v hľadisku bola výnimočná, nikdy som nič podobné nezažil. Viem však, že nebudeme oslavovať, sústredíme sa na Belgicko," povedal pre uefa.com bývalý hráč Slavie i Sparty Praha Stanciu.



Hráči Rumunska ihneď po zápase bujaro oslavovali s fanúšikmi a viacerým sa do očí tisli slzy, na druhej strane boli pri vlastných fanúšikoch aj ukrajinskí futbalisti, no tí sa im ospravedlňovali. "Všetci sa ospravedlňovali. Hráči cítili, že nespravili dosť. Pretože pred zápasom sme im povedali, že tu reprezentujeme veľkú, silnú krajinu, ktorá už viac ako dva roky bojuje o svoju slobodu," povedal tréner Serhij Rebrov. "Stanciu dal gól šampionátu, nádherná strela. Bol som si istý, že zvýšime agresivitu a v druhom polčase otočíme skóre. To sa žiaľ, nestalo," povzdychol si kapitán Taras Stepanenko.



Rumuni budú chcieť nadviazať na výborný výkon v sobotu večer proti Belgicku, ktoré chce odčiniť úvodnú prehru so Slovenskom. Ukrajina bude v rovnakej situácii práve proti zverencom Francesca Calzonu, duel je na programe v piatok o 15.00 h v Düsseldorfe. "To, čo cítim ja, čo cítia hráči, je, že sme dnes nehrali dosť dobre. Preto sme sa ospravedlnili. Teraz musíme zavrieť ústa a poriadne sa pripraviť na ďalší zápas, aby sme ukázali tú druhú Ukrajinu," dodal Rebrov.