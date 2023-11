Rumuni sa dostali medzi európsku elitu po ôsmich rokoch

Bukurešť 19. novembra (TASR) - Futbalisti Rumunska a Švajčiarska postúpili na európsky šampionát 2024 z I-skupiny. Rumunom v sobotu zaistil miestenku do Nemecka triumf 2:1 nad Izraelom na neutrálnej pôde v Maďarsku, Švajčiarom stačila aj domáca remíza 1:1 s Kosovom.



Rumuni sa po zisku troch bodov dostali dokonca na čelo skupiny. Medzi európskou elitou sa opäť predstavia po ôsmich rokoch a celkovo šiestykrát v histórii. Na ME 2020 neštartovali, hoci Bukurešť bola dejiskom zápasov šampionátu. Balkánsku reprezentáciu priviedol na záverečný turnaj ME tréner Edward Iordanescu, ktorý prevzal mužstvo v januári 2022. Predtým trénoval FCSB. Počas kvalifikácie čelil viackrát kritike, pripísal si až štyri remízy, napríklad aj v Kosove, či proti Bielorusom v Budapešti, no ani raz jeho mužstvo neprehralo. "Rumunské kluby trpia, nedarí sa nám mať zastúpenie v európskych súťažiach. Národný tím však drží vlajku vysoko, všetci by sme sa mali zjednotiť a podporovať rumunský futbal. Podarilo sa nám vyslať odkaz pre všetkých, ktorí verili našej práci. Toto je dobrý národný tím," uviedol po postupe Iordanescu podľa sport.ro.



Švajčiari sa prepracovali na ME taktiež po šiesty raz v histórii a tretíkrát za sebou. Po tretej remíze v sérii však uvoľnili prvú priečku v tabuľke. Pred duelom s Kosovom získali iba bod aj v súboji s Izraelom a proti Bielorusku. "Sme trochu sklamaní. Ukázali sme dobrý futbal, no opäť sme nezvíťazili. Na konci sa však počíta iba výsledok kvalifikácie a my sme dosiahli náš cieľ," skonštatoval podľa oficiálnej stránky švajčiarskeho zväzu tréner Murat Yakin.



V poslednom kole v utorok nastúpia Švajčiari v Rumunsku, takže si ešte môžu zabezpečiť prvenstvo v skupine. "Prvé miesto je samozrejme zaujímavé. Zápas však ponúkne hlavne veľkú príležitosť pre nových hráčov, ktorí bojujú o miesto v kádri," pripomenul Yakin.