Rumuni zverejnili káder, Munteanu sa pridá až po zápasoch A-tímu

nominácia Rumunska na ME do 21 rokov:



brankári: Razvan Sava (Udinese), Otto Hindrich (CFR Kluž), Vlad Rafaila (US Lecce)



obrancovia: Dan Sirbu (Farul Constana), Tony Strata (AC Ajaccio), Cristian Ignat (FC Rapid 1923), Matteo Dutu (AC Miláno), Ümit Akdag (Toulouse FC), Matei Ilie (CFR Kluž), Andrei Borza (FC Rapid 1923), Costin Amzar (Al Nasr)



stredopoliari: Catalin Vulturar (FC Rapid 1923), Ovidiu Perianu (Unirea Slobozia), Marius Corbu (APOEL Nicosia), Cristian Mihai (Dinamo Bukurešť), Constantin Grameni (FC Rapid 1923), Rares Ilie (US Catanzaro), Octavian Popescu (FCSB), Ianis Stoica (FC Hermannstadt), Zoran Mitrov (FC Botosani)



útočníci: Louis Munteanu (CFR Kluž), Vladislav Blanuta (Universitatea Kluž), Rares Burnete (US Lecce)













Bukurešť 5. júna (TASR) - Tréner rumunskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Daniel Pancu vo štvrtok zverejnil konečnú 23-člennú nomináciu na kontinentálny šampionát tejto vekovej kategórie na Slovensku. Figuruje je v nej deväť legionárov a štrnásť hráčov z najvyššej domácej súťaže.Pancu mal v príprave 26 futbalistov a záverečné škrty spravil po stredajšom poslednom prípravnom zápase, v ktorom jeho zverenci zdolali Gruzínsko 1:0 gólom obrancu Andreja Borzu zo 72. minúty. Do výberu na ME sa nedostali Stefan Baiaram, Mario Tudose a Catalin Cirjan. Útočník Louis Munteanu sa pripojí k tímu neskôr, keďže tréner A-tímu Rumunska Mircea Lucescu ho povolal na zápasy kvalifikácie MS proti Rakúsku a Cypru.Dvadsaťdvaročný útočník CFR Kluž je najväčšia ofenzívna zbraň výberu do 21 rokov, v uplynulej sezóne odohral vo všetkých súťažiach 41 zápasov, v ktorých strelil 25 gólov a na ďalšie tri prihral.Rumuni sa prestavia v slovenskej A-skupine a šampionát otvoria v stredu 11. júna súbojom s Talianskom v Trnave. O tri dni ich čaká Španielsko a v utorok 17. júna nastúpia v Bratislave proti Slovensku.