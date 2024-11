Rumuni zvíťazili nad Kosovom kontumačne 3:0 a postúpili do B-divízie

Liga národov - C-divízia



2. skupina:



konečná tabuľka:



1. Rumunsko 6 6 0 0 18:3 18*



2. Kosovo 6 4 0 2 10:7 12**



3. Cyprus 6 2 0 4 4:15 6



4. Litva 6 0 0 6 4:11 0***







*-postupujúci do B-divízie



**-postupujúci do baráže o postup do B-divízie



***-zostup do D-divízie



Nyon 20. novembra (TASR) - Rumunskí futbalisti zvíťazili v stretnutí 2. skupiny C-divízie Ligy národov nad Kosovom kontumačne 3:0. V stredu o tom informovala Európska futbalová únia (UEFA). Rumuni sa tak so stopercentnou bilanciou stali víťazmi skupiny a postúpili do B-divízie. Kosovo bude rovnako ako Slovensko hrať baráž o postup do "béčka."Duel Rumunska s Kosovom v piatok v Bukurešti nedohrali, keď hostia v 90. minúte za stavu 0:0 predčasne opustili ihrisko a odmietli sa vrátiť s odôvodnením, že počuli z hľadiska prosrbské skandovanie, čo rumunskí organizátori odmietli.Rumunská futbalová federácia (FRF) musí zaplatiť pokutu 128.000 eur za viaceré pochybenia, vrátane nevhodného a diskriminačného správania sa tímu. Rumunsko zároveň musí odohrať nasledujúci domáci duel bez divákov. Za nevhodné správanie sa mužstva dostala pokutu aj Futbalová federácia Kosova a to 6000 eur. Informovala agentúra Reuters.