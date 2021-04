Rumunský brankár Nita predĺžil zmluvu so Spartou Praha

Praha 7. apríla (TASR) - Rumunský futbalový brankár Florin Nita predĺžil zmluvu so Spartou Praha do roku 2023. Český klub o tom informoval na oficiálnom webe.



"Je to pre mňa skvelý krok, pre moju rodinu tiež. Dúfam, že budem pokračovať v doterajších výkonoch. Rozhodnutie pokračovať v Sparte som prebral s mojou rodinou a som rád, že tu zostávam ďalšie dva roky," povedal po podpise zmluvy Nita, ktorý debutoval za Spartu vo februári 2018 proti Libercu.



Za "rudých" odchytal 67 ligových zápasov, 29-krát si udržal čisté konto. V domácom pohári pridal tri štarty a vychytal dve nuly. V európskych pohároch nastúpil sedemkrát.