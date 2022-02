Rus Boľšunov získal suverénnym spôsobom zlato v skiatlone

Na snímke slovenský reprezentant v behu na lyžiach Ján Koristek počas skiatlonu na 15 km + 15 km v behu na lyžiach mužov na ZOH v Pekingu, 6. februára 2022 v stredisku Čang-ťia-kchou. Foto: TASR - Jaroslav Novák

ZOH 2022 v Pekingu - beh na lyžiach



muži - skiatlon na 30 km (15 + 15 km):

1. Alexander Boľšunov (ROC) 1:16:09,8 h

2. Denis Spicov (ROC) +1:11,0

3. Iivo Niskanen (Fín.) +2:00,2

4. Hans Christer Holund (Nór.) +2:30,9

5. Paal Golberg (Nór.) +2:52,5

6. William Poromaa (Švéd.) +2:53,9

7. Perttu Hyvärinen (Fín.) +3:12,6

8. Francesco De Fabiani (Tal.) +3:37,8

9. Arťom Maľcev (ROC) +3:54,8

10. Clement Parisse (Fr.) +3:57,2

... 45. Ján KORISTEK (SR) +9:28,9

Čang-ťia-kchou 6. februára (TASR) - Alexander Boľšunov vo farbách Ruského olympijského výboru (ROC) získal zlatú medailu v nedeľnom skiatlone na 30 km na ZOH v Pekingu. Úvodnú disciplínu mužského programu bežcov na lyžiach vyhral s dominantným náskokom 1:11 min pred krajanom Denisom Spicovom, bronz patrí Fínovi IIvovi Niskanenovi (+2:00,2).Slovenský reprezentant Ján Koristek vo svojom olympijskom debute obsadil 45. miesto so stratou 9:28.9 min na víťazného Boľšunova.Pre 25-ročného Boľšunova je to piata olympijská medaila, ale prvá v najcennejšom lesku. Pred štyrmi rokmi v Pjongčangu si do zbierky pripísal trikrát striebro a jeden bronz. Je úradujúci majster sveta v skiatlone z vlaňajška a v uplynulých dvoch ročníkoch vyhral celkové poradie Svetového pohára.Nóri pred štyrmi rokmi v Pjongčangu obsadili všetky tri medailové pozície, ale tentoraz vyšli naprázdno. Zlato nemohol v tejto disciplíne obhajovať Simen Hegstad Krüger, ktorý sa pred hrami nakazil koronavírusom. V roku 2018 za ním na pódiu skončili krajania Martin Johnsrud Sundby a Hans Christer Holund.Na 70 štartujúcich čakalo v Národnom centre behu na lyžiach v stredisku Čang-ťia-kchou najskôr 15 km klasicky a po prezutí rovnaká porcia voľnou technikou. Hneď v úvode mal problémy jeden z topfavoritov Boľšunov, ktorý v jednom zo zjazdov spadol, ale stratu čoskoro dohnal. Práve on sa spolu s Niskanenom po piatich kilometroch odpútali od zvyšku pelotónu a v polovici klasickej časti mali k dobru už desať sekúnd. Za nimi sa sformovala trojica so Spicovom a Nórmi Holundom a Paalom Golbergom. Ďalší Nór, líder Svetového pohára Johannes Hösflot Kläbo na 13. kilometri zaostával už o minútu a ešte väčšie trápenie prežíval v náročných podmienkach jeho krajan Sjur Röthe, ktorý po veľkej strate z pretekov odstúpil už v prvej polovici.Ako prvý prezul na méte 15 km na "skejtové" lyže Niskanen tesne pred Boľšunovom, tretí Spicov za nimi vybehol so stratou takmer 30 sekúnd. Bolo jasné, že Niskanen vo voľnej technike na Rusa nebude stačiť a na svojho súpera okamžite strácal. Boľšunov nasadil extrémne tempo, k Niskanenovi sa navyše zozadu rýchlo blížil Spicov a po sedemnástich kilometroch už na čele figuroval ruský tandem. Boľšunov išiel vpredu osamotený a neohrozene smerom k olympijskému zlatu, po dvoch tretinách trate viedol pred Spicovom o 41 sekúnd. Tretí Niskanen mal manko minúty, až za ním sa zoradili Nóri Holund a Golberg. Päť kilometrov pred cieľovou páskou už bolo o cenných kovoch prakticky rozhodnuté, pretože Boľšunov viedol o 57 sekúnd pred Spicovom, tretí bol o ďalších 50 sekúnd Niskanen a štvrtý Holund zaostával za medailou 37 sekúnd. Suverénny Boľšunov si finiš vychutnal a dosiahol najcennejší triumf v doterajšej kariére, Spicov napriek pádu na 28. kilometri bez problémov ubránil striebornú pozíciu.Dvadsaťpäťročný Koristek začal pomalšie, už po 1300 metroch nabral stratu 16 sekúnd na čelo pretekov a v prvej časti sa pohyboval konštantne v šiestej desiatke štartového poľa. V polovici trate však už prezúval na 40. priečke s viac ako päťminútovou stratou a napokon prišiel do cieľa na 45. pozícii. Iba o päť miest vyššie dobehol Nór Kläbo, ktorý nabral stratu 9:06 min.Koristek by sa mal najbližšie predstaviť v piatok 11. februára v súťaži na 15 km klasicky intervalovým štartom. V tejto disciplíne bude štartovať aj druhý slovenský zástupca medzi mužmi v Pekingu, štvornásobný olympionik Peter Mlynár.