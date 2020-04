RUSADA nebude testovať športovcov počas celého apríla

Moskva 3. apríla (TASR) - Ruská antidopingová agentúra (RUSADA) predĺžila pozastavenie testovania športovcov do začiatku mája. Agentúre TASS to v piatok potvrdila zástupkyňa generálneho riaditeľa agentúry Margarita Pachnocká.



RUSADA najskôr 27. marca oznámila svoje rozhodnutie zastaviť testovanie športovcov na jeden týždeň. Toto rozhodnutie nasledovalo po tom, čo ruský prezident Vladimír Putin oznámil v krajine týždeň plateného pracovného voľna. V snahe zastaviť šírenie koronavírusu Putin predĺžil platené voľno do 30. apríla.



"Dočasné pozastavenie testovania športovcov zo strany RUSAD-y bolo predĺžené. V súlade s nedávnym vyhlásením ruského prezidenta nemáme žiadne dôvody na obnovenie práce. Musím však povedať, že nikto nezostane bez kontroly. Športový biologický pas a vzorky sa budú zbierať ihneď po pandémii, údaje nám všetko prezradia," uviedla Pachnocká.



V Rusku evidovali v piatok o 16.00 SELČ 4149 prípadov ochorenia COVID-19, 34 osôb chorobe podľahlo.