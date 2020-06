Rush oceňuje pracovnú morálku Kloppovho tímu: Prekoná ligové rekordy

Londýn 26. júna (TASR) - Bývalý kanonier FC Liverpool Ian Rush si myslí, že súčasný tím "The Reds" má neskutočnú pracovnú morálku, ktorá ho ešte odlišuje od prechádzajúcich úspešných mužstiev LFC. Zverenci trénera Jürgena Kloppa získali štvrtok ligový titul vďaka prehre Manchestru City na ihrisku Chelsea (1:2) v 31. kole anglickej futbalovej Premier League. Sedem kôl pred koncom súťaže majú na čele tabuľky nedostihnuteľný náskok 23 bodov.



Rush tvrdí, že súčasný káder Liverpoolu si zaslúži porovnanie s hviezdnym tímom z 80-tych rokov minulého storočia, ktorého bol sám súčasťou. Cíti však, že Kloppovo mužstvo má ešte čosi navyše - obrovskú pracovnú morálku. "Keď sme my vyhrali ligu, tak sme vyšli do ulíc, oslavovali a zažili úžasnú noc," citovala historicky najlepšieho strelca Liverpoolu agentúra AFP. "Po tom, ako sme sa stali majstrami, sme vo zvyšných piatich či šiestich zápasoch snáď už ani raz nevyhrali. Ďalšie tréningy sa niesli vo voľnom štýle."



Podľa Rusha ukázali Kloppovi zverenci v porovnaní s minulými tímami "The Reds" oveľa väčší hlad po futbale. Verí, že sa udržia v správnom nasadení aj po zabezpečení si titulu. "Časy sa zmenili, títo hráči sú takí sústredení a fyzicky pripravení. Nezastavia sa, budú naďalej tvrdo trénovať, lebo budú chcieť vyhrať každý jeden zápas. Možno si povedia 'vyhrali sme ligu, tak poďme teraz pokoriť 100-bodový rekord Manchestru City (zo sezóny 2017/2018, pozn. red.)'."



Autor 346 gólov v drese Liverpoolu hral za mužstvo z Anfieldu aj v roku 1990, keď naposledy získalo titul. Po 30 rokoch majstrovský úspech zopakovala Kloppova družina. "Títo chlapci majú na to, aby prekonávali rekordy. Mužstvo má výborný vekový priemer, takže verím, že ďalšie sezóny budú pre Liverpool úspešné," dodal Rush.