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Rushworth po úspešnom hosťovaní podpísal s Coventry dlhodobú zmluvu
Dvadsaťpäťročný brankár bol doteraz v klube na hosťovaní z Brightonu.
Autor TASR
Londýn 4. augusta (TASR) - Anglický futbalový brankár Carl Rushworth bude naďalej obliekať dres Coventry City. Dvadsaťpäťročný brankár bol doteraz v klube na hosťovaní z Brightonu, ktorý sa v utorok dohodol s nováčikom Premier League na trvalom prestupe hráča. Prestupová suma 22,5 milióna libier (26,3 mil. eur) je nový transferový rekord Coventry.
Rushworth odchytal v druhej najvyššej súťaži 46 zápasov, pričom si 17-krát udržal čisté konto. Aj vďaka nemu Coventry triumfovalo v minulej sezóne Championship a vybojovalo si postup do Premier League. Trénera Franka Lamparda to motivovalo, aby si brankára udržal a klub s ním podpísal riadny kontrakt. „Som skutočne šťastný, prežívam toľko emócií,“ povedal podľa AFP Rushworth, ktorý podpísal s Coventry dlhodobú zmluvu. „Môžem teraz konečne zrelaxovať, keď viem, že sa vrátim k chalanom a ku klubu, ktorý milujem. Som nadšený z novej výzvy, ktorá nás čaká v Premier League a že budem môcť volať toto miesto mojím domovom.“
Rushworth odchytal v druhej najvyššej súťaži 46 zápasov, pričom si 17-krát udržal čisté konto. Aj vďaka nemu Coventry triumfovalo v minulej sezóne Championship a vybojovalo si postup do Premier League. Trénera Franka Lamparda to motivovalo, aby si brankára udržal a klub s ním podpísal riadny kontrakt. „Som skutočne šťastný, prežívam toľko emócií,“ povedal podľa AFP Rushworth, ktorý podpísal s Coventry dlhodobú zmluvu. „Môžem teraz konečne zrelaxovať, keď viem, že sa vrátim k chalanom a ku klubu, ktorý milujem. Som nadšený z novej výzvy, ktorá nás čaká v Premier League a že budem môcť volať toto miesto mojím domovom.“