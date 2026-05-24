Rusi a Bielorusi budú bez sankcií aj na európskych podujatiach

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jakub Kotian

Ruská a bieloruská reprezentácia štartovala na gymnastických podujatiach od roku 2024 pod neutrálnym štatútom.

Autor TASR
Lausanne 24. mája (TASR) - Európska gymnastika zruší všetky sankcie voči športovcom z Ruska a Bieloruska. Môžu tak štartovať na všetkých kontinentálnych podujatiach pod svojou vlajkou a v prípade triumfu im zahrajú štátnu hymnu.

„Európska gymnastika nasleduje rozhodnutie Svetovej gymnastiky. Zruší všetky obmedzenia voči ruským a bieloruským gymnastom," uviedol strešný orgán gymnastického športu v Európe podľa DPA.

Ruská a bieloruská reprezentácia štartovala na gymnastických podujatiach od roku 2024 pod neutrálnym štatútom. Pod svojou vlajkou by sa mohla predstaviť už na nadchádzajúcich ME v modernej gymnastike v bulharskej Varne, ktoré sa začínajú v stredu 27. mája.
