Rusi a Bielorusi budú môcť štartovať na Wimbledone

Londýn 31. marca (TASR) - Ruskí a bieloruskí tenisti sa budú môcť zúčastniť na tohtoročnom Wimbledone. All England Club (AELTC) zrušil zákaz, ktorý z dôvodu ruskej invázie na Ukrajinu zaviedol minulý rok. Informovala o tom BBC.



Tento rok sa ruskí a bieloruskí hráči budú môcť zúčastniť na grandslamovom turnaji pod podmienkou, že budú súťažiť ako neutrálni športovci a splnia prísne kritériá. "Naďalej úplne odsudzujeme nezákonnú inváziu Ruska a naša plná podpora zostáva na strane ukrajinského ľudu. Bolo to neuveriteľne ťažké rozhodnutie, ktoré sme neprijali ľahko," povedal predseda AELTC Ian Hewitt. Uznesenie sa týka aj ďalších britských podujatí, ktoré sa konajú v období pred Wimbledonom, predovšetkým turnajov v Queen's a Eastbourne.



Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba označil tento krok za nemorálny. "Prestalo Rusko s agresiou? Nie, to len Wimbledon sa rozhodol prijať dvoch spolupáchateľov zločinu. Vyzývam vládu Spojeného kráľovstva, aby zamietla víza ich hráčom," napísal Kuleba na sociálnej sieti Twitter.



Tenisti z Ruska a Bieloruska budú môcť štartovať vo Wimbledone iba v prípade, že nebudú podporovať tamojšie štátne režimy a rovnako nemôžu prijať finančné odmeny z oboch krajín vrátane sponzorstva od spoločností, ktoré riadia alebo kontrolujú. Hráči a ich podporný personál budú musieť podpísať vyhlásenie o neutralite, aby mohli súťažiť. Za porušenie týchto vyhlásení budú hroziť tresty od pokút až po vylúčenie z turnaja.



AELTC uviedla, že toto rozhodnutie prijali po diskusii s vládou Spojeného kráľovstva, Britskou tenisovou asociáciou (LTA) a medzinárodnými zainteresovanými stranami. AELTC a LTA ďalej vyhlásili, že si stoja za minuloročným rozhodnutím, ale tvrdia, že bez tohtoročnej zmeny by boli Queen's, Eastbourne a ďalšie britské turnaje na tráve zrušené, čo by spôsobilo finančnú ujmu britským tenisovým fanúšikom a organizáciám.



ATP a WTA v spoločnom vyhlásení uviedli, že sú s výsledkom spokojné: "Bolo potrebné spoločné úsilie celého športu, aby sa dospelo k funkčnému riešeniu, ktoré chráni spravodlivosť hry. Situácia zostáva mimoriadne zložitá a chceli by sme poďakovať Wimbledonu a LTA za ich úsilie a dosiahnutie tohto výsledku. Chceli by sme však zopakovať naše jednoznačné odsúdenie vojny Ruska proti Ukrajine."



Ruská trojica Daniil Medvedev, Andrej Rubľov a Daria Kasatkinová, ktorí sú všetci v prvej desiatke mužského a ženského rebríčka, patria medzi najzvučnejšie mená, ktoré sa môžu po ročnej odmlke vrátiť do Wimbledonu. Týka sa to aj bieloruskej ženskej svetovej dvojky Ariny Sobolenkovej, ktorá tento rok vyhrala Australian Open. Tohtoročný turnaj vo Wimbledone sa začne 3. júla. Finále žien bude 15. júla a boj o titul medzi mužmi o deň neskôr.