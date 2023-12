Rusi a Bielorusi budú môcť štartovať pod neutrálnou vlajkou na OH2024

Berlín 8. decembra (TASR) - Ruskí a bieloruskí športovci budú môcť súťažiť na budúcoročných olympijských hrách v Paríži. Medzinárodný olympijský výbor (MOV) im umožnil štartovať na OH 2024 pod neutrálnou vlajkou, pokiaľ splnia kvalifikačné kritériá. Informovali o tom agentúry AFP a AP.



Toto rozhodnutie sa týka iba niektorých individuálnych ruských a bieloruských športovcov. Tímom z obidvoch krajín nebude štart na OH umožnený. Aby športovci získali neutrálny status, nemôžu aktívne podporovať vojnu na Ukrajine, ani nemôžu byť zmluvne viazaní s ruskou či bieloruskou armádou, respektíve národnými bezpečnostnými orgánmi. Ako dodatočnú podmienku bude MOV od športovcov vyžadovať písomný záväzok k Olympijskej charte a teda aj k "mierovému poslaniu olympijského hnutia". Na OH 2024 budú zakázané všetky národné symboly Ruska i Bieloruska.



"Na olympijských hrách, jednotlivých športoviskách či u žiadnych oficiálnych funkcií nemôže byť vystavená ruská či bieloruská vlajka, hymna, národné farby či akýkoľvek iný poznávací znak. Na olympijské hry v Paríži nemôžu dostať pozvánku a ani byť akreditovaní žiadni vládni predstavitelia z Ruska či Bieloruska," uviedol MOV vo svojom vyhlásení, z ktorého citovala agentúra AFP.



MOV týmto rozhodnutím potvrdil kroky, ktoré podnikol už pred rokom, keď umožnil návrat Ruska a jeho vojenského spojenca Bieloruska do globálneho športu. Už pred deviatimi mesiacmi vyzval športové federácie, aby povolili individuálnym ruským a bieloruským športovcom návrat do medzinárodných súťaží a podujatí.