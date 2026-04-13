Ruskí a bieloruskí plavci budú môcť súťažiť pod svojou vlajkou
Rusi a Bielorusi mohli dosiaľ štartovať na medzinárodných plaveckých podujatiach len s neutrálnym statusom a pod podmienkou, že nepodporujú vojnu na Ukrajine.
Autor TASR,aktualizované
Lausanne 13. apríla (TASR) - Ruskí a bieloruskí plavci budú môcť opäť súťažiť na medzinárodných podujatiach bez akýchkoľvek obmedzení, teda aj pod svojou národnou vlajkou a hymnou. Medzinárodná plavecká federácia (World Aquatics - WA, predtým FINA) v pondelok oznámila, že ruší doterajší zákaz.
Rusi a Bielorusi mohli dosiaľ štartovať na medzinárodných plaveckých podujatiach len s neutrálnym statusom a pod podmienkou, že nepodporujú vojnu na Ukrajine. Po najnovšom verdikte sa môžu plnohodnotne vrátiť do súťažného diania aj so svojimi národnými symbolmi. „Športovci s bieloruskou alebo ruskou národnosťou budú môcť súťažiť na podujatiach World Aquatics rovnakým spôsobom ako ich kolegovia reprezentujúci iné krajiny, teda aj s ich príslušnými dresmi, vlajkami a hymnami,“ uviedla WA vo svojom vyhlásení.
Svetová federácia už predtým uvoľnila pravidlá pre juniorských športovcov z Ruska a Bieloruska, pripomenula agentúra AP. „Sme odhodlaní zabezpečiť, aby bazény a otvorené vodné plochy zostali miestami, kde športovci zo všetkých krajín budú môcť súťažiť v bezpečných podmienkach,“ vyjadril sa prezident WA Husain Al Musallam.
Rozhodnutie sa týka všetkých podujatí pod hlavičkou WA, ako sú majstrovstvá sveta, ale mohlo by dodať impulz pre plný návrat ruských športovcov pred olympijskými hrami v Los Angeles v roku 2028.
„Ďakujem Al Musallamovi za jeho pevný postoj v tejto otázke. Spoločne sme o nej diskutovali už v januári. Je veľmi dôležité, aby medzinárodný športový dialóg prinášal ovocie a umožňoval riadne obnovenie športových väzieb,“ napísal na sociálnej sieti ruský minister športu Michail Degťariov, ktorý je zároveň predseda Ruského olympijského výboru.
Naopak, ukrajinský minister športu Matvij Bidnyj verdikt WA odsúdil: „Šport by sa mal zjednotiť okolo spravodlivých pravidiel a rešpektu k životu. Prinavrátiť vlajku krajine, ktorá tieto pravidlá ignoruje a systematicky ničí, je varovaním pre celú športovú komunitu. Dnes naši športovci trénujú pod paľbou a na tomto pozadí akékoľvek reči o 'neutralite' alebo návrate agresora do športového diania vyzerajú hanebne a odtrhnuté od reality.“
Do súťaží v bazénovom a diaľkovom plávaní, skokov do vody, vodnom póle a synchronizovanom plávaní sa budú môcť športovci z Ruska a Bieloruska vrátiť po tom, ako absolvujú minimálne štyri dopingové kontroly vykonané Medzinárodnou testovacou agentúrou. Ruská a bieloruská federácia sú opäť plnohodnotní členovia World Aquatics.
Plávanie nie je prvý šport, ktorý opätovne začlenil Rusko do medzinárodných súťaží aj s jeho národnými symbolmi. Už vlani v novembri podobný krok urobili v džude a tento rok v januári v taekwonde.
Rusi a Bielorusi mohli dosiaľ štartovať na medzinárodných plaveckých podujatiach len s neutrálnym statusom a pod podmienkou, že nepodporujú vojnu na Ukrajine. Po najnovšom verdikte sa môžu plnohodnotne vrátiť do súťažného diania aj so svojimi národnými symbolmi. „Športovci s bieloruskou alebo ruskou národnosťou budú môcť súťažiť na podujatiach World Aquatics rovnakým spôsobom ako ich kolegovia reprezentujúci iné krajiny, teda aj s ich príslušnými dresmi, vlajkami a hymnami,“ uviedla WA vo svojom vyhlásení.
Svetová federácia už predtým uvoľnila pravidlá pre juniorských športovcov z Ruska a Bieloruska, pripomenula agentúra AP. „Sme odhodlaní zabezpečiť, aby bazény a otvorené vodné plochy zostali miestami, kde športovci zo všetkých krajín budú môcť súťažiť v bezpečných podmienkach,“ vyjadril sa prezident WA Husain Al Musallam.
Rozhodnutie sa týka všetkých podujatí pod hlavičkou WA, ako sú majstrovstvá sveta, ale mohlo by dodať impulz pre plný návrat ruských športovcov pred olympijskými hrami v Los Angeles v roku 2028.
„Ďakujem Al Musallamovi za jeho pevný postoj v tejto otázke. Spoločne sme o nej diskutovali už v januári. Je veľmi dôležité, aby medzinárodný športový dialóg prinášal ovocie a umožňoval riadne obnovenie športových väzieb,“ napísal na sociálnej sieti ruský minister športu Michail Degťariov, ktorý je zároveň predseda Ruského olympijského výboru.
Naopak, ukrajinský minister športu Matvij Bidnyj verdikt WA odsúdil: „Šport by sa mal zjednotiť okolo spravodlivých pravidiel a rešpektu k životu. Prinavrátiť vlajku krajine, ktorá tieto pravidlá ignoruje a systematicky ničí, je varovaním pre celú športovú komunitu. Dnes naši športovci trénujú pod paľbou a na tomto pozadí akékoľvek reči o 'neutralite' alebo návrate agresora do športového diania vyzerajú hanebne a odtrhnuté od reality.“
Do súťaží v bazénovom a diaľkovom plávaní, skokov do vody, vodnom póle a synchronizovanom plávaní sa budú môcť športovci z Ruska a Bieloruska vrátiť po tom, ako absolvujú minimálne štyri dopingové kontroly vykonané Medzinárodnou testovacou agentúrou. Ruská a bieloruská federácia sú opäť plnohodnotní členovia World Aquatics.
Plávanie nie je prvý šport, ktorý opätovne začlenil Rusko do medzinárodných súťaží aj s jeho národnými symbolmi. Už vlani v novembri podobný krok urobili v džude a tento rok v januári v taekwonde.