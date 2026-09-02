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Rusi a Bielorusi môžu štartovať ako neutrálni športovci, rozhodla FIS
Naďalej však platí, že musia spĺňať podmienky od FIS a v prípade ich porušenia im hrozia sankcie.
Autor TASR
Zürich 2. septembra (TASR) - Rusi a Bielorusi môžu v tejto sezóne súťažiť na podujatiach Medzinárodnej lyžiarskej a snoubordovej federácie (FIS) so schváleným statusom neutrálneho športovca. Naďalej však platí, že musia spĺňať podmienky od FIS a v prípade ich porušenia im hrozia sankcie.
Športovci, tréneri a funkcionári z oboch krajín „môžu získať prístup na súťaže FIS za predpokladu, že podpíšu vyhlásenie o neutralite založené na súbore zásad stanovených FIS,“ uviedol riadiaci orgán podľa agentúry AP. Podľa oficiálnej stránky FIS musí každá žiadosť o schválenie neutrálneho štatútu prejsť dôkladným procesom posudzovania. Vykonáva ho nezávislá tretia strana, ktorá vypracuje správu pre komisiu FIS a tá rozhodne.
„Účasť športovcov je obmedzená na individuálne disciplíny a je podmienená tým, že nesmú byť prezentované žiadne symboly krajiny – ako vlajky, hymny alebo dresy,“ uviedla FIS.
Ruská lyžiarska federácia a Bieloruská lyžiarska únia v decembri uspeli s odvolaním na Športovom arbitrážnom súde (CAS). Rozhodnutie ukončilo zákaz účasti ich reprezentantov na medzinárodných podujatiach. CAS vtedy rozhodol, že športovci z Ruska a Bieloruska, ktorí spĺňajú kritéria MOV a štatút „neutrálneho športovca“, musia dostať možnosť štartovať na kvalifikačných podujatiach na ZOH 2026 pod hlavičkou FIS. FIS zákaz pôvodne zaviedla po invázii Ruska na územie Ukrajiny v roku 2022.
Športovci, tréneri a funkcionári z oboch krajín „môžu získať prístup na súťaže FIS za predpokladu, že podpíšu vyhlásenie o neutralite založené na súbore zásad stanovených FIS,“ uviedol riadiaci orgán podľa agentúry AP. Podľa oficiálnej stránky FIS musí každá žiadosť o schválenie neutrálneho štatútu prejsť dôkladným procesom posudzovania. Vykonáva ho nezávislá tretia strana, ktorá vypracuje správu pre komisiu FIS a tá rozhodne.
„Účasť športovcov je obmedzená na individuálne disciplíny a je podmienená tým, že nesmú byť prezentované žiadne symboly krajiny – ako vlajky, hymny alebo dresy,“ uviedla FIS.
Ruská lyžiarska federácia a Bieloruská lyžiarska únia v decembri uspeli s odvolaním na Športovom arbitrážnom súde (CAS). Rozhodnutie ukončilo zákaz účasti ich reprezentantov na medzinárodných podujatiach. CAS vtedy rozhodol, že športovci z Ruska a Bieloruska, ktorí spĺňajú kritéria MOV a štatút „neutrálneho športovca“, musia dostať možnosť štartovať na kvalifikačných podujatiach na ZOH 2026 pod hlavičkou FIS. FIS zákaz pôvodne zaviedla po invázii Ruska na územie Ukrajiny v roku 2022.