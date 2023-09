Rusi a Bielorusi na Ázijských hrách nebudú z technických príčin

Lausanne 3. septembra (TASR) - Ruskí a bieloruskí športovci sa nepredstavia na Ázijských hrách, ktoré štartujú 23. septembra v čínskom Chang-čou. Ich štart sa podľa Medzinárodného olympijského výboru (MOV) nepodarilo zrealizovať z technických príčin.



Rusi a Bielorusi sa mali podľa pôvodného plánu predstaviť na podujatí ako neutrálni. "O koncepte účasti Rusov a Bielorusov sme diskutovali na zasadnutí v decembri 2022, no nedalo sa to zrealizovať z technických príčin," informoval MOV podľa DPA.



Ázijské hry v Chang-čou sa mali konať v roku 2022, no pre pandémiu koronavírusu ich o rok odložili. V júli Ázijský olympijský výbor súhlasil s účasť Rusov a Bielorusov na podujatí. MOV následne informoval, že hľadá spôsob, ako by podujatie mohlo pre zástupcov oboch krajín slúžiť ako kvalifikácia na OH 2024. Napokon však rozhodol, že na hrách štartovať nebudú.