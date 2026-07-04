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Rusi a Bielorusi naďalej nemôžu štartovať na vrcholných súťažiach
Rusi a Bielorusi nemôžu súťažiť na vrcholných atletických podujatiach od vypuknutia vojny na Ukrajine.
Autor TASR
Lausanne 4. júla (TASR) - Ruskí a bieloruskí atléti naďalej nemôžu štartovať na vrcholných podujatiach. Ich suspendáciu Rada Svetovej atletiky na svojom piatkovom zasadnutí nezrušila.
Rusi a Bielorusi nemôžu súťažiť na vrcholných atletických podujatiach od vypuknutia vojny na Ukrajine. „Pracovná skupina zaoberajúca sa touto otázkou vykonala vecnú a systematickú analýzu sankcií uvalených na atletické federácie Ruska a Bieloruska. Preskúmala niekoľko možností, ale nakoniec sa rozhodla ponechať súčasné platné rozhodnutie,“ uviedol prezident Svetovej atletiky Sebastian Coe podľa agentúry MTI.
Rusi a Bielorusi nemôžu súťažiť na vrcholných atletických podujatiach od vypuknutia vojny na Ukrajine. „Pracovná skupina zaoberajúca sa touto otázkou vykonala vecnú a systematickú analýzu sankcií uvalených na atletické federácie Ruska a Bieloruska. Preskúmala niekoľko možností, ale nakoniec sa rozhodla ponechať súčasné platné rozhodnutie,“ uviedol prezident Svetovej atletiky Sebastian Coe podľa agentúry MTI.