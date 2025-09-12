Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 12. september 2025Meniny má Mária
< sekcia Šport

Rusi a Bielorusi naďalej so zákazom, Coe: Nič sa nezmenilo

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Dušan Hein

Rusko bolo z dôvodu systematického dopingu vylúčené z veľkých atletických šampionátov v novembri 2015.

Autor TASR
Tokio 12. septembra (TASR) - Ruskí a bieloruskí športovci majú naďalej zákaz štartu na veľkých atletických podujatiach. Pred štartom MS v Tokiu to potvrdil prezident Svetovej atletiky (WA) Sebastian Coe.

Podľa šéfa strešného orgánu atletiky bude zákaz platiť, kým sa neskončí vojna na Ukrajine. „Potrebujeme mierové riešenie. Nič sa nezmenilo. Ale úprimne dúfam, že sa niečo zmení a nielen pre atletiku, pretože je to neudržateľná situácia,“ citovala Coea agentúra DPA.

Rusko bolo z dôvodu systematického dopingu vylúčené z veľkých atletických šampionátov v novembri 2015. Krátko po zrušení tohto zákazu prišiel ďalší skrz inváziu na Ukrajinu. Niekoľko ruských a bieloruských športovcov mohlo štartovať na vlaňajších OH v Paríži pod neutrálnym štatútom, ale iba v individuálnych športoch a za splnenia určených podmienok.
.

Neprehliadnite

MAJERSKÝ: Hrádza proti progresivizmu sa premiérovi Ficovi rúca

Pellegrini: Slovensko stojí pevne na strane Poľska

Fico: Do konca roka predstavíme ďalšie opatrenia proti daňovým únikom

PRELOMOVÝ OBJAV: Hornina z Marsu môže obsahovať stopy po živote