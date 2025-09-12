< sekcia Šport
Rusi a Bielorusi naďalej so zákazom, Coe: Nič sa nezmenilo
Autor TASR
Tokio 12. septembra (TASR) - Ruskí a bieloruskí športovci majú naďalej zákaz štartu na veľkých atletických podujatiach. Pred štartom MS v Tokiu to potvrdil prezident Svetovej atletiky (WA) Sebastian Coe.
Podľa šéfa strešného orgánu atletiky bude zákaz platiť, kým sa neskončí vojna na Ukrajine. „Potrebujeme mierové riešenie. Nič sa nezmenilo. Ale úprimne dúfam, že sa niečo zmení a nielen pre atletiku, pretože je to neudržateľná situácia,“ citovala Coea agentúra DPA.
Rusko bolo z dôvodu systematického dopingu vylúčené z veľkých atletických šampionátov v novembri 2015. Krátko po zrušení tohto zákazu prišiel ďalší skrz inváziu na Ukrajinu. Niekoľko ruských a bieloruských športovcov mohlo štartovať na vlaňajších OH v Paríži pod neutrálnym štatútom, ale iba v individuálnych športoch a za splnenia určených podmienok.
