Rusi a Bielorusi nebudú hrať kvalifikáciu MS 2023 v basketbale

Mies 18. mája (TASR) - Medzinárodná basketbalová federácia (FIBA) vylúčila reprezentácie Ruska a Bieloruska zo všetkých medzinárodných súťaží. Muži ani jednej z krajín nebudú môcť nastúpiť do kvalifikácie MS 2023.



Už vo februári sa rozhodlo o vylúčení Rusiek z MS 2022 žien, ktoré sa budú hrať v Austrálii. Verdikt sa zatiaľ netýka tohtoročných ME mužov, o ich osude rozhodne európska sekcia FIBA v najbližších dňoch. Šampionát hostia štyri krajiny, Rusov vyžrebovali do skupiny v Gruzínsku. Správu priniesla agentúra DPA.