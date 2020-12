Rusi a Švajčiarky zvíťazili v behu na lyžiach

SP v Drážďanoch - tímšprint:

muži - finále:

1. Gleb Retivych, Alexander Boľšunov (Rus.) 15:01,14 min.,

2. Lucas Chanavat, Richard Jouve (Fr.) +0,19 s,

3. Francesco De Fabiani, Federico Pellegrino (Tal.) +0,58,

4. Valentin Chauvin, Renaud Jay (Fr.) +6,05,

5. Roman Schaad, Jovian Hediger (Švaj.) +6,70,

6. Arťom Maľcev, Alexander Terentev (Rus.) +7,85, ...,

semifinále B:

12. Ján KORISTEK, Denis TILESCH (SR) +38,05



ženy - finále:

1. Laurien van der Graaffová, Nadine Fähndrichová (Švaj.) 16:38,34 min,

2. Julia Stupaková, Natalia Neprjajevová (Rus.) +0,32 s,

3. Eva Urevcová, Anamarija Lampičová (Slovin.) +1,12,

4. Jessica Digginsová, Sophie Caldwellová Hamiltonová (USA) +3,01,

5. Kateřina Janatová, Tereza Beranová (ČR) +3,20,

6. Lea Fischerová, Alina Meierová (Švaj.) +10,93, ...,

semifinále - B:

7. Alena PROCHÁZKOVÁ, Barbora KLEMENTOVÁ (SR) +12,79

Drážďany 20. decembra (TASR) - Ruskí bežci na lyžiach a švajčiarske reprezentantky triumfovali v nedeľňajších tímšprintoch v rámci podujatia Svetového pohára v Drážďanoch. Slovenskí reprezentanti nepostúpili v mužskej a ani ženskej súťaži zo semifinále.V mužskom tímšprinte sa z triumfu tešilo ruské duo Gleb Retivych a Alexander Boľšunov. Vo finále zvíťazilo s náskokom 19 stotín sekundy pred Francúzmi Richardom Jouvem a Lucasom Chanavatom. Na pódiu ich doplnili tretí Taliani Francesco De Fabiani a Federico Pellegrino (+0,58). Slováci Ján Koristek a Denis Tilesch do finále nepostúpili. V druhej semifinálovej skupine sa umiestnili až na 12. priečke, za najlepšími Rusmi zaostali o 38,05 sekundy.Vo finále tímšprintu žien uspela švajčiarska dvojica Laurien van der Graaffová a Nadine Fähndrichová, ktorá v dramatickom finiši predbehla dovtedy vedúce ruské duo Julia Stupaková a Natalia Neprjajevová (+0,32). Tretie skončili Slovinky Eva Urevcová a Anamarija Lampičová (+1,12). Slovenské reprezentantky Alena Procházková a Barbora Klementová sa do finále neprebojovali, v druhej semifinálovej skupine obsadili siedmu priečku so stratou 12,79 sekundy na najlepšie Američanky.