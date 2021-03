Rusi budú v Rige pod národnou olympijskou vlajkou a s hymnou IIHF

Moskva 16. marca (TASR) - Ruskí hokejisti sa na nadchádzajúcich MS nedočkajú svojej hymny. V súlade s rozhodnutím Športového arbitrážneho súdu (CAS) im v prípade víťazstva zahrajú hymnu Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF). Po zasadení IIHF v Moskve to pre agentúru TASS povedal nemenovaný zdroj oboznámený so situáciou.



Ruskí športovci v dôsledku rozsiahlej dopingovej aféry nesmú do decembra 2022 vystupovať ne medzinárodných podujatiach pod národnými symbolmi a krajina nesmie organizovať vrcholné podujatia. "Namiesto ruskej hymny im bude hrať hymna IIHF a hráči sa predstavia pod vlajkou Ruského olympijského výboru," citovala TASS svoj zdroj.



Tohtoročný šampionát sa mal pôvodne uskutočniť v Rige a Minsku, no pre nestabilnú politickú situáciu v Bielorusku bude celé podujatie organizovať lotyšská metropola. Rusi sa v A-skupine stretnú so Slovákmi, Švédmi, Čechmi, Švajčiarmi, Dánmi, Bielorusmi a Britmi.