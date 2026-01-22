< sekcia Šport
Rusi nebudú hrať na MS 2027, IIHF: Ich návrat zatiaľ nie je bezpečný
Ruskí reprezentanti sa tak nebudú môcť zúčastniť ani na budúcoročných majstrovstvách sveta v Düsseldorfe a Mannheime.
Autor TASR
Zürich 22. januára (TASR) - Ruskí a bieloruskí hokejisti budú chýbať na medzinárodných podujatiach aj v sezóne 2026/2027. Rada Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) na svojom januárovom zasadnutí rozhodla, že návrat ruských a bieloruských tímov do jej súťaží zatiaľ nie je bezpečný. Ruskí reprezentanti sa tak nebudú môcť zúčastniť ani na budúcoročných majstrovstvách sveta v Düsseldorfe a Mannheime.
IIHF na svojom zasadnutí podrobne posudzovala riziká. „Rada IIHF sa domnieva, že zatiaľ nie je bezpečné znovu začleniť ruské a bieloruské reprezentačné a klubové tímy do svojich súťaží pre sezónu 2026/27, keďže súčasné bezpečnostné podmienky neumožňujú splniť nevyhnutné požiadavky na organizáciu turnajov, ktoré by zaručovali bezpečnosť všetkých účastníkov,“ uviedla IIHF na svojom webe.
Rada IIHF však preskúmala odporúčania Medzinárodného olympijského výboru (MOV) a bude zvažovať opätovné zapojenie mládežníckych hráčov z ruských a bieloruských reprezentačných a klubových tímov do svojich súťaží pre ročník 2027/2028. „Bude to však naďalej podmienené priebežným hodnotením bezpečnostnej situácie. Ak sa tieto riziká v nasledujúcich mesiacoch dostatočne znížia, IIHF bude spolupracovať s príslušnými národnými zväzmi na podpore možného návratu na mládežníckej úrovni,“ pokračoval riadiaci orgán svetového hokeja.
Vývoj situácie plánuje naďalej pozorne sledovať. „Keďže bezpečnosť všetkých účastníkov a riadna organizácia každého podujatia zostávajú jasnou prioritou, IIHF musí zabezpečiť, aby boli tieto požiadavky garantované pri každom turnaji. IIHF bude naďalej pozorne sledovať vývoj situácie a vykonávať priebežné analýzy bezpečnostných rizík,“ dodala IIHF.
Ruskí a bieloruskí reprezentanti sa nezúčastňujú na žiadnych medzinárodných podujatiach pod hlavičkou IIHF od začiatku invázie Ruska na Ukrajinu v roku 2022.
IIHF na svojom zasadnutí podrobne posudzovala riziká. „Rada IIHF sa domnieva, že zatiaľ nie je bezpečné znovu začleniť ruské a bieloruské reprezentačné a klubové tímy do svojich súťaží pre sezónu 2026/27, keďže súčasné bezpečnostné podmienky neumožňujú splniť nevyhnutné požiadavky na organizáciu turnajov, ktoré by zaručovali bezpečnosť všetkých účastníkov,“ uviedla IIHF na svojom webe.
Rada IIHF však preskúmala odporúčania Medzinárodného olympijského výboru (MOV) a bude zvažovať opätovné zapojenie mládežníckych hráčov z ruských a bieloruských reprezentačných a klubových tímov do svojich súťaží pre ročník 2027/2028. „Bude to však naďalej podmienené priebežným hodnotením bezpečnostnej situácie. Ak sa tieto riziká v nasledujúcich mesiacoch dostatočne znížia, IIHF bude spolupracovať s príslušnými národnými zväzmi na podpore možného návratu na mládežníckej úrovni,“ pokračoval riadiaci orgán svetového hokeja.
Vývoj situácie plánuje naďalej pozorne sledovať. „Keďže bezpečnosť všetkých účastníkov a riadna organizácia každého podujatia zostávajú jasnou prioritou, IIHF musí zabezpečiť, aby boli tieto požiadavky garantované pri každom turnaji. IIHF bude naďalej pozorne sledovať vývoj situácie a vykonávať priebežné analýzy bezpečnostných rizík,“ dodala IIHF.
Ruskí a bieloruskí reprezentanti sa nezúčastňujú na žiadnych medzinárodných podujatiach pod hlavičkou IIHF od začiatku invázie Ruska na Ukrajinu v roku 2022.