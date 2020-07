Rusi nestihli dedlajn, WA stopla proces schvaľovania atlétov

Berlín 2. júla (TASR) - Ruská atletická federácia (RusAF) nestihla do stanoveného termínu zaplatiť pokutu za dopingovú aféru. Za rozsiahlu podporu užívania zakázaných látok mala do 1. júla uhradiť minimálne polovicu z desiatich miliónov dolárov, čo sa však nestalo. Reálne tak hrozí, že o možnosť súťažiť na medzinárodných podujatiach prídu aj preverení atléti pod neutrálnou vlajkou.



Svetová atletika (WA) vo štvrtok potvrdila, že Rusi nestihli stredajší dedlajn. Predseda RusAF Jevgenij Jurčenko zdôvodnil nezaplatenie pokuty tým, že federácia nemá na to v súčasnosti financie. "Bohužiaľ, peniaze nemáme kde vziať," povedal Jurčenko pre agentúru TASS.



Ako uviedla agentúra AP, WA teraz zmrazí program umožňujúci ruským atlétom štart na medzinárodných podujatiach. Týka sa to aj bezúhonných ruských športovcov. Tí už predtým poslali list prezidentovi Vladimirovi Putinovi a žiadali ho, aby im pomohol situáciu vyriešiť. Za svojich "čestných" krajanov sa postavila bývalá skokanka o žrdi Jelena Isinbajevová, ktorá poslala prezidentovi WA Sebastianovi Coeovi i Medzinárodnému olympijskému výboru (MOV) otvorený list. Apelovala v ňom na obe organizácie a upozorňovala na porušenie fundamentálnych princípov športu a práv športovcov. Podľa nej by mali potrestať federáciu a nie športovcov.



WA uviedla, že vzhľadom na neuhradenie pokuty zmrazí prácu revíznej komisie, ktorá posudzovala status ruských atlétov a tým "čestným" umožňovala štart na medzinárodnej scéne. V praxi to znamená, že odoberie právo štartu desiatim netrálnym športovcom z Ruska. Zmrazenie programu potrvá do konca júla, keď sa bude situáciou zaoberať Rada WA.



Predstavitelia WA sú rozhorčení, že napriek urgenciám nedostali od Rusov žiadnu informáciu, kedy plánujú čiastku uhradiť. "RusAF necháva atlétov v 'štichu'. Urobili sme maximum, aby sme urýchlili náš proces schvaľovania neutrálnych atlétov a podporili RusAF s ich plánom obnovy, ale podľa všetkého bezvýsledne," povedal prezident WA Sebastian Coe.