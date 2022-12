Rusi rokujú o odchode z UEFA, chcú prejsť do ázijskej AFC

Moskva 23. decembra (TASR) - Ruská futbalová únia (FUR) rokuje o možnom odchode z Európskej futbalovej únie (UEFA) a prestupe do Ázijskej futbalovej konfederácie (AFC). Ich snaha súvisí s rozhodnutím európskych a svetových futbalových orgánov z 28. februára, podľa ktorého boli ruské kluby a ich národný tím vylúčené z medzinárodných súťaží pre situáciu na Ukrajine. Informovala o tom agentúra DPA.



Rusko vylúčili z barážových zápasov o MS 2022 a krajina nebola zaradená ani do žrebovania kvalifikácie na ME 2024. Národný tím odohral od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu len tri priateľské zápasy - proti Kirgizsku, Tadžikistanu a Uzbekistanu. Všetky tri bývalé sovietske republiky patria do AFC.