Rusi sa odvolali na CAS, chcú súťažiť v kvalifikácii ZOH
CAS zatiaľ nepotvrdil, kedy by sa o odvolaní mohlo rozhodnúť.
Autor TASR
Lausanne 6. novembra (TASR) - Ruská lyžiarska federácia (RSF) podala odvolanie na Športový arbitrážny súd (CAS) v Lausanne v snahe zrušiť zákaz účasti jej lyžiarov a paralyžiarov v kvalifikačných podujatiach na nadchádzajúce ZOH. Rada Medzinárodnej lyžiarskej a snoubordovej federácie (FIS) v októbri hlasovala proti účasti ruských a bieloruských športovcov.
Voči rozhodnutiu sa podľa agentúry AP odvolalo šesť lyžiarov, šesť paralyžiarov a RSF. CAS zatiaľ nepotvrdil, kedy by sa o odvolaní mohlo rozhodnúť. Isté však je, že pôjde tri mesiace pred začiatkom ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo o urýchlené konanie.
Medzinárodný olympijský výbor (MOV) umožňuje športovcom z Ruska a Bieloruska súťažiť so štatútom „neutrálni športovci“, rovnako ako na minuloročných OH v Paríži. MOV však tiež umožňuje medzinárodným federáciám v jednotlivých športoch rozhodnúť sa, či tento systém použijú vo svojich kvalifikáciách. FIS účasť národným tímom Ruska a Bieloruska nepovolila, tento zákaz trvá od roku 2022.
