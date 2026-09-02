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Rusi sa odvolali na CAS proti rozhodnutiam IIHF
IIHF 27. júla rozhodla, že naďalej bude platiť zákaz účasti ruských tímov na medzinárodných súťažiach.
Autor TASR
Lausanne 2. septembra (TASR) - Ruská hokejová federácia (RHF) sa odvolala proti rozhodnutiam Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) na Športový arbitrážny súd (CAS) v Lausanne. IIHF 27. júla rozhodla, že naďalej bude platiť zákaz účasti ruských tímov na medzinárodných súťažiach.
Disciplinárna komisia IIHF predtým zrušila rozhodnutie Rady IIHF o predĺžení zákazu účasti všetkých ruských tímov na turnajoch organizovaných pod hlavičkou IIHF. „Aby RHF dodržala procesné lehoty, pôvodne podala sťažnosť na Disciplinárnu komisiu IIHF v súvislosti s júlovými rozhodnutiami Rady IIHF. V záujme rýchleho a efektívneho vyriešenia sporu – a po dosiahnutí dohody s IIHF o podmienkach potrebných na podanie odvolania na CAS – však RIHF 31. augusta predložila kompletné odvolanie priamo na CAS. Dohoda s IIHF zároveň stanovuje, že pojednávanie v tejto veci sa uskutoční koncom októbra 2026, pričom výrok rozhodnutia bude zverejnený krátko nato. Ak CAS rozhodne v prospech účasti ruských tímov na majstrovstvách sveta, takéto rozhodnutie bude pre IIHF záväzné,“ uviedla RHF na svojom webe vo vyhlásení.
RHF podáva odvolanie napríklad aj kvôli MS do 20 rokov. „Sezóna sa už začína a všetci majú záujem, aby sa rozhodlo čo najskôr a nie pár dní pred začiatkom šampionátu. V istom zmysle je aj v záujme IIHF, aby záležitosť vyriešila čo najskôr. Pokiaľ CAS naše odvolanie schváli, umožní nám to kvalifikovať sa na MS juniorov v decembri,“ citoval portál iDnes.cz Dmitrija Kurbatova, generálneho riaditeľa RHF.
Disciplinárna komisia IIHF predtým zrušila rozhodnutie Rady IIHF o predĺžení zákazu účasti všetkých ruských tímov na turnajoch organizovaných pod hlavičkou IIHF. „Aby RHF dodržala procesné lehoty, pôvodne podala sťažnosť na Disciplinárnu komisiu IIHF v súvislosti s júlovými rozhodnutiami Rady IIHF. V záujme rýchleho a efektívneho vyriešenia sporu – a po dosiahnutí dohody s IIHF o podmienkach potrebných na podanie odvolania na CAS – však RIHF 31. augusta predložila kompletné odvolanie priamo na CAS. Dohoda s IIHF zároveň stanovuje, že pojednávanie v tejto veci sa uskutoční koncom októbra 2026, pričom výrok rozhodnutia bude zverejnený krátko nato. Ak CAS rozhodne v prospech účasti ruských tímov na majstrovstvách sveta, takéto rozhodnutie bude pre IIHF záväzné,“ uviedla RHF na svojom webe vo vyhlásení.
RHF podáva odvolanie napríklad aj kvôli MS do 20 rokov. „Sezóna sa už začína a všetci majú záujem, aby sa rozhodlo čo najskôr a nie pár dní pred začiatkom šampionátu. V istom zmysle je aj v záujme IIHF, aby záležitosť vyriešila čo najskôr. Pokiaľ CAS naše odvolanie schváli, umožní nám to kvalifikovať sa na MS juniorov v decembri,“ citoval portál iDnes.cz Dmitrija Kurbatova, generálneho riaditeľa RHF.