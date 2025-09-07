Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Rusi sa podľa prezidenta výboru plnohodnotne pripravujú na OH 2028

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Olympijské hry sa v Los Angeles uskutočnia od 14. do 30. júla 2028.

Autor TASR
Moskva 7. septembra (TASR) – Ruskí športovci sa plnohodnotne pripravujú na olympijské hry 2028 v Los Angeles. Podľa britských médií o tom informoval prezident Ruského olympijského výboru (ROC) Michail Degťarev.

Pripravujeme sa na plnohodnotnú účasť na OH 2028,“ vyhlásil Degťarev počas zasadnutia v rámci východného ekonomického fóra vo Vladivostoku. Dodal, že v Rusku sa uskutoční 2. letná spartakiáda s účasťou približne 9000 športovcov, ktorá má slúžiť aj ako výberové podujatie na OH.

Olympijské hry sa v Los Angeles uskutočnia od 14. do 30. júla 2028. Na vlaňajších hrách v Paríži mohlo súťažiť 15 ruských a 11 bieloruských športovcov, no iba pod neutrálnou vlajkou a bez národných symbolov. Medzinárodný olympijský výbor (MOV) im povolil štart po prísnom preverovaní, pričom vylúčil účastníkov s väzbami na armádu alebo bezpečnostné služby, ako aj všetky kolektívne športy.

MOV v októbri 2023 pozastavil členstvo ROC na neurčito po tom, čo si formálne pričlenil rady olympijských regiónov Doneck, Luhansk, Záporožie a Cherson. Tento krok označil za porušenie Olympijskej charty a politickú provokáciu.
