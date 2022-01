Rusi Sinicinová s Kacalapovom obhájili titul v tancoch

tanečné páry: 1. Viktoria Sinicinová, Nikita Kacalapov 217,96 bodov, 2. Alexandra Stepanovová, Ivan Bukin (všetci Rus.) 213,20, 3. Charlene Giugnardová, Marco Fabbri (Tal.) 207,97, 4. Olivia Smartová, Adrian Diaz (Šp.) 196,86, 5. Lilah Fearová, Lewis Gibson (V.Brit.) 196,01, 6. Sara Hurtadová, Kirill Chaľavin (Šp.) 191,90,... 23. Mária Sofia PUCHEROVÁ, Nikita LYSAK (SR) 54,19 v KP

Tallinn 14. januára (TASR) - Ruskí krasokorčuliari Viktoria Sinicinová a Nikita Kacalapov obhájili titul európskych šampiónov v súťaži tanečných dvojíc. V sobotných voľných jazdách na ME v Tallinne potvrdili post lídrov po rytmických tancoch a jasne zdolali krajanov Alexandru Stepanovovú s Ivanom Bukinom. Bronz získalo talianske duo Charlene Giugnardová, Marco Fabbri, ktorí tak vyrovnali svoj doterajší najväčší úspech, keďže tretí boli aj na ME 2019 v Minsku.Úradujúci majstri sveta zanechali pred februárovými ZOH v Pekingu výborný dojem a budú tam patriť k vážnym ašpirantom na medaily. Síce nie vždy získali najvyššie skóre za technické elementy, ale aj tak atakovali kariérne maximum. Chuť prehry nepoznajú od roku 2019. Stepanovová s Bukinom rovnako predviedli skvelý výkon, ale na krajanov v sobotu nestačili. Rusi potvrdili v Estónsku rolu suverénnych favoritov a od ostatných európskych rivalov držia veľký výkonnostný odstup.Súťaž tanečníkov mala v Talline mimoriadne vysokú úroveň, ale poznamenala ju absencia štvornásobných majstrov sveta Gabrielly Papadakisovej a Guillaumea Cizerona z Francúzska. Tí pre obavy z koronavírusu pred ZOH v Pekingu na šampionát zo svojej kanadskej základne ani nevycestovali. Sinicinová a Kacalapovom vo finále ME pred dvoma rokmi v Grazi Francúzov odsunuli na striebornú pozíciu a odvtedy proti sebe už nenastúpili.Slovenskí reprezentanti Mária Sofia Pucherová a Nikita Lysak obsadili pri debute na ME konečné 23. miesto. V piatkových rytmických tancoch dostali známku 54,19 bodu, vytvorili si nové kariérne maximum, no na postup medzi dvadsiatku najlepších do voľných jázd to nestačilo. Ukázali však progres a sú prísľubom do budúcnosti.